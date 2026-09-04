Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour août 2026

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en août 2026 ont été mises en ligne par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). C’est l’occasion de voir quels ont été les opérateurs les plus actifs.

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en août 2026

Pour ce qui est de la 5G, Orange a été encore une fois l’opérateur le plus actif avec 220 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela a concerné toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique compte au total 18 596 sites 5G opérationnels dans toute la France.

Bouygues Telecom occupe la deuxième place ce mois-ci avec 136 nouveaux sites 5G opérationnels pour un total de 19 224. Ici, le déploiement a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. SFR est à la troisième place avec 128 nouveaux sites 5G opérationnels et un total de 17 108. Comme Bouygues Telecom, le déploiement a concerné 2,1 et 3,5 GHz. Vient enfin Free Mobile avec 113 nouveaux sites 5G opérationnels pour un total 23 520. Le déploiement a concerné les bandes de fréquences 700 MHz et 3,5 GHz.

56 169 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 471 outre-mer. Parmi eux, 50 182 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

L’ANFR partage également les données pour le déploiement de la 4G :

Bouygues Telecom : 32 119 sites, +135 en août 2026

32 119 sites, +135 en août 2026 Free Mobile : 31 398 sites, +66 sur cette période

31 398 sites, +66 sur cette période Orange : 32 988 sites, +37 sur cette période

32 988 sites, +37 sur cette période SFR : 31 024 sites, +106 sur cette période

Tout comme les données pour la 3G :