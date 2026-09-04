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Fermi Explorer veut envoyer une sonde vers Alpha Centauri pour un voyage de 80 000 ans

3 min.
4 Sep. 2026 • 19:00
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Une organisation américaine veut lancer la première mission explicitement destinée à rejoindre une autre étoile avec des technologies déjà disponibles. Baptisé Fermi Explorer, le projet vise Alpha Centauri, le système stellaire situé à environ 4,4 années-lumière de la Terre, pour un voyage qui pourrait durer près de 80 000 ans.

Un lancement vers Alpha Centauri prévu avant 2030

La Fermi Explorer Mission, organisation à but non lucratif basée dans l’État de Washington, souhaite lancer sa sonde avant la fin de 2029. Contrairement au projet Breakthrough Starshot, qui envisage des nano-vaisseaux propulsés par laser capables d’atteindre Alpha Centauri en quelques décennies, Fermi Explorer mise sur une propulsion électrique solaire déjà éprouvée.

Alpha Du Centaure 10

Une trajectoire calculée avec l’aide du laboratoire d’intelligence artificielle Physical Superintelligence doit permettre au vaisseau d’accumuler progressivement de la vitesse avant de quitter le Système solaire. L’objectif est de parvenir à moins de 1 % de la distance d’Alpha Centauri lors de son passage le plus proche.

Une mission à moins de 15 millions de dollars

Les responsables veulent limiter à 15 millions de dollars le coût total de conception, fabrication, lancement et exploitation. La sonde emporterait au minimum une charge utile de 1 kg dans un volume de 10 cm de côté, comprenant notamment des expériences scientifiques, des œuvres et une copie numérique du Golden Record des missions Voyager.

Voyager 1 a déjà atteint l’espace interstellaire, mais sans viser une étoile précise. D’autres concepts de la NASA étudient des propulsions beaucoup plus rapides.

Un voyage pensé pour les générations futures

« Aucun d’entre nous ne sera là quand ce voyage prendra fin, et c’est justement le but », explique Philip Johnston, cofondateur du projet. Fermi Explorer assume ainsi une mission à la portée hautement symbolique : partir avec la technologie actuelle dans l’espoir que les générations futures inventent des engins capables de dépasser la sonde et d’arriver bien avant elle. Cependant, et au de l’évolution de notre planète, il n’est pas certain que l’envoi de telles sondes soit une priorité à l’avenir…

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