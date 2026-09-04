Batteries : des électrodes de magnésium maclées résistent à 2 000 cycles

Des chercheurs ont modifié la structure interne d’une électrode de magnésium afin d’obtenir un dépôt métallique plus régulier et réversible, une étape vers des batteries rechargeables capables de supporter des charges rapides. L’étude, publiée le 4 septembre dans Nature Communications, rapporte une efficacité coulombique de 99,53 % sur 2 000 cycles dans une cellule expérimentale soumise à une densité de courant élevée de 30 mA/cm².

Le résultat est évalué par les pairs et disponible en accès ouvert. Il ne s’agit cependant ni d’une batterie commerciale ni même d’un pack complet prêt à être comparé à une batterie lithium-ion. Les essais portent principalement sur une électrode négative de magnésium dans une cellule bouton asymétrique, avec une capacité surfacique de 2 mAh/cm².

Des défauts cristallins transformés en chemins utiles

Le magnésium intéresse la recherche parce qu’il peut servir directement d’électrode métallique et qu’il présente des propriétés thermodynamiques favorables. Son fonctionnement pratique reste difficile. Lors de la charge, les ions doivent revenir se déposer sur le métal. Si ce dépôt est lent ou irrégulier, la surface se dégrade et les réactions parasites avec l’électrolyte créent une couche qui bloque progressivement les échanges.

L’équipe menée par l’université de Yanshan n’a pas ajouté un revêtement exotique. Elle a travaillé la microstructure du métal par déformation cyclique dans plusieurs directions. Ce traitement crée une forte densité de « macles », des zones où l’organisation du cristal change d’orientation selon un plan bien défini. Ces frontières deviennent des voies de diffusion supplémentaires pour les atomes de magnésium.

Les observations morphologiques et les calculs indiquent que ces chemins accélèrent le transport à la surface. Le dépôt devient moins limité par la diffusion, ce qui réduit les concentrations locales propices à une croissance désordonnée. Les auteurs estiment aussi que la structure diminue l’énergie associée aux réactions parasites entre le magnésium et l’électrolyte, limitant ainsi la passivation.

Deux mille cycles, mais dans un dispositif de laboratoire

Dans la cellule asymétrique utilisée pour l’essai, l’électrode maclée a atteint 99,53 % d’efficacité coulombique pendant 2 000 cycles à 30 mA/cm². Cette grandeur compare la quantité de charge récupérée à celle introduite à chaque cycle. Une valeur proche de 100 % est indispensable : une petite perte répétée finit par consommer le métal actif et dégrader rapidement la batterie.

La densité de courant annoncée est élevée et constitue l’un des intérêts du travail. Elle suggère que la surface accepte des dépôts rapides sans perdre immédiatement sa réversibilité. Les chercheurs ont par ailleurs appliqué la même stratégie à du zinc comme preuve de concept, ce qui laisse penser que l’ingénierie des macles pourrait servir à plusieurs électrodes métalliques.

Ces chiffres ne donnent pas encore la densité énergétique d’une batterie réelle, son temps de charge ou son comportement dans un grand format. Une cellule complète doit associer l’électrode négative à une électrode positive et à un électrolyte compatibles, conserver ses performances avec davantage de matière et fonctionner dans une plage de température réaliste. La fabrication par déformation multidirectionnelle devra aussi être reproduite de façon uniforme à l’échelle industrielle.

Une méthode simple en principe, encore loin d’un produit

L’intérêt de l’approche tient à son caractère mécanique. Plutôt que de dépendre uniquement d’un nouvel électrolyte ou d’une couche complexe, elle modifie l’organisation du métal lui-même. Cela pourrait faciliter l’intégration si le traitement se révèle rapide, contrôlable et peu coûteux. Cinq auteurs de l’étude sont toutefois inventeurs de brevets accordés liés à ces travaux, un lien déclaré dans la publication.

La publication originale apporte donc une amélioration mesurée dans un protocole précis. Elle ne démontre pas que les batteries au magnésium remplaceront bientôt le lithium-ion. Elle montre qu’un défaut cristallin bien organisé peut devenir un outil pour accélérer le dépôt, réduire la passivation et prolonger les cycles. La prochaine étape décisive sera une cellule complète, plus grande, testée avec une quantité d’énergie et des conditions proches d’un usage réel.