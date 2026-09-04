Tesla Cybercab : une enquête fédérale ouverte quelques heures seulement après le lancement à Austin

Le lancement du Tesla Cybercab attire déjà l’attention des autorités américaines. Quelques heures seulement après l’arrivée des premiers exemplaires de production sur les routes publiques d’Austin, au Texas, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur ce robotaxi dépourvu de volant et de pédales.

La conformité du Cybercab au cœur de l’enquête

Le principal point d’interrogation concerne les normes fédérales de sécurité actuellement applicables aux véhicules. Certaines imposent encore la présence de commandes manuelles, notamment une pédale de frein, alors que le Cybercab a été conçu exclusivement pour fonctionner de manière autonome.

Nouvelle vidéo du Cybercab à Austin. Impressionant… En plus des « portes papillon » qui s’ouvrent automatiquement dès que les personnes qui ont commandé la course s’approchent, vous remarquerez qu’il n’y a pas de volant dans les voitures. pic.twitter.com/XY8VbzY5Th — VISION IA (@vision_ia) September 2, 2026

Tesla aurait indiqué à la NHTSA avoir elle-même certifié le véhicule conforme à l’ensemble des Federal Motor Vehicle Safety Standards. Cette procédure d’autocertification est courante aux États-Unis, mais le régulateur souhaite désormais examiner plus précisément le cas du Cybercab.

Un lancement déjà placé sous surveillance

La situation n’est pas totalement nouvelle pour Tesla. Lors du lancement initial de son service Robotaxi à Austin en 2025, la NHTSA avait déjà demandé des informations après la diffusion de vidéos montrant certains comportements routiers problématiques.

Le constructeur avait ensuite commencé à tester le Cybercab sans volant ni pédales sur les routes d’Austin, avant de planifier le lancement commercial du service au 3 septembre.