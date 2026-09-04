Tesla Cybercab : une enquête fédérale ouverte quelques heures seulement après le lancement à Austin

Le lancement du Tesla Cybercab attire déjà l’attention des autorités américaines. Quelques heures seulement après l’arrivée des premiers exemplaires de production sur les routes publiques d’Austin, au Texas, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur ce robotaxi dépourvu de volant et de pédales.
Le principal point d’interrogation concerne les normes fédérales de sécurité actuellement applicables aux véhicules. Certaines imposent encore la présence de commandes manuelles, notamment une pédale de frein, alors que le Cybercab a été conçu exclusivement pour fonctionner de manière autonome.
Nouvelle vidéo du Cybercab à Austin. Impressionant…
En plus des « portes papillon » qui s’ouvrent automatiquement dès que les personnes qui ont commandé la course s’approchent, vous remarquerez qu’il n’y a pas de volant dans les voitures. pic.twitter.com/XY8VbzY5Th
— VISION IA (@vision_ia) September 2, 2026
Tesla aurait indiqué à la NHTSA avoir elle-même certifié le véhicule conforme à l’ensemble des Federal Motor Vehicle Safety Standards. Cette procédure d’autocertification est courante aux États-Unis, mais le régulateur souhaite désormais examiner plus précisément le cas du Cybercab.
La situation n’est pas totalement nouvelle pour Tesla. Lors du lancement initial de son service Robotaxi à Austin en 2025, la NHTSA avait déjà demandé des informations après la diffusion de vidéos montrant certains comportements routiers problématiques.
Le constructeur avait ensuite commencé à tester le Cybercab sans volant ni pédales sur les routes d’Austin, avant de planifier le lancement commercial du service au 3 septembre.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Nintendo fait une double annonce avec la tenue d’un Nintendo Direct le 8 septembre à 16 heures consacré aux 40 ans de The...
Sam Altman, le patron d’OpenAI, a présenté ses excuses après le lancement bordélique de GPT-6 Astra. Les abonnés...
Eufy a présenté à l’IFA 2026 le Robot Lawn Mower S2 Max, un robot-tondeuse doté d’un bras latéral...
Netflix retourne dans l’univers de Donjons & Dragons, mais en empruntant cette fois une voie nettement plus sombre. La plateforme...
La France a commencé à tester sur route deux voitures équipées du Full Self-Driving de Tesla. Cette étape marque un...
4 Sep. 2026 • 16:09
4 Sep. 2026 • 14:10
4 Sep. 2026 • 13:35