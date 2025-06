Le Robotaxi de Tesla déjà dans le viseur des autorités américaines

Le démarrage est compliqué : quelques heures à peine après la présentation officielle du service de Robotaxis à Austin, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), soit le régulateur fédéral américain pour la sécurité routière, a contacté Tesla concernant plusieurs infractions du code la route commises par ses véhicules autonomes. Les diffusions en ligne de plusieurs vidéos de Robotaxis à Austin montreraient en effet que ces véhicules ne semblent pas toujours connaitre les règles de la conduite (freinage intempestif, non respect de la vitesse autorisée, etc.).

« La NHTSA est au courant des incidents mentionnés et est en contact avec le fabricant afin de recueillir des informations supplémentaires », a déclaré l’agence dans un communiqué. « La NHTSA continuera à faire respecter la loi auprès de tous les fabricants de véhicules et d’équipements motorisés, conformément à la loi sur la sécurité des véhicules (Vehicle Safety Act) et à notre processus d’enquête fondé sur les données et le risque. En vertu de la loi américaine, la NHTSA n’approuve pas à l’avance les nouvelles technologies ou systèmes de véhicules — ce sont les fabricants qui certifient que chaque véhicule respecte les normes de sécurité rigoureuses de la NHTSA, et l’agence enquête sur les incidents impliquant des défauts de sécurité potentiels. Après évaluation de ces rapports et d’autres informations pertinentes, la NHTSA prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité routière. »

La notification de la NHTSA est assez inquiétante : si des infractions sont remarquées sur les premières 24 heures du service de Robotaxi, qu’en sera t-il sur la durée ? Chaque Robotaxi est en effet doté d’une version du Full Self-Driving Supervised ne nécessitant pas de superviseur/conducteur de secours, mais il semble bien que ce système soit encore loin d’être sans défauts alors même que les Robotaxis roulent essentiellement dans une zone urbaine très balisée.