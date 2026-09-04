Nvidia confirme porter le DLSS 5 sur les cartes graphiques RTX 40

Nvidia va bel et bien étendre le DLSS 5, disponible aujourd’hui, aux cartes graphiques (GPU) GeForce RTX 40. La technologie avait initialement été annoncée comme une exclusivité des RTX 50, lancées avec cette nouvelle génération de rendu neuronal.

Les GeForce RTX 40 auront droit au DLSS 5

Nvidia confirme cette évolution alors que le DLSS 5 vient tout juste de faire ses débuts officiels avec le jeu NBA 2K27. L’entreprise donne toutefois la priorité aux RTX 50 et compte d’abord optimiser les performances de la technologie sur cette génération. Un porte-parole précise à The Verge que Nvidia prévoit de commencer à travailler sur la prise en charge des RTX 40 une fois que les performances des RTX 50 auront atteint un niveau jugé satisfaisant.

Le DLSS 5 ajoute un rendu neuronal qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer les visages, l’éclairage, les ombres et certains matériaux à partir de l’image produite par le moteur du jeu. Nvidia présente cette technologie comme une nouvelle étape vers des graphismes plus photoréalistes. Elle fonctionne notamment avec des modèles capables d’identifier différents éléments d’une scène afin d’appliquer des traitements adaptés.

Toutefois, l’arrivée sur les RTX 40 ne signifie pas que les propriétaires des cartes graphiques RTX 30 ou RTX 20 bénéficieront eux aussi d’une version officielle. Des moddeurs ont déjà réussi à faire fonctionner une version ayant fuité sur plusieurs anciennes cartes, notamment les RTX 4080 et RTX 4090, mais Nvidia ne prévoit pour l’instant aucune prise en charge officielle de ces générations.

Les joueurs auront peu de réglages

Nvidia compte également limiter les possibilités de réglage directement accessibles aux joueurs. La société confirme que ceux-ci disposeront d’un simple bouton marche/arrêt, tandis que les développeurs pourront contrôler plus finement le rendu avec plusieurs paramètres, notamment l’intensité de la structure et des tons, le choix du modèle d’IA et d’autres éléments.

Les studios pourront ainsi appliquer le DLSS 5 à l’ensemble d’un jeu ou cibler certains éléments d’une scène. Nvidia indique par ailleurs que la technologie peut fonctionner à chaque image, sans imposer de fréquence d’images minimale. L’Unreal Engine 5 dispose déjà d’un système natif permettant aux développeurs de l’intégrer à leurs projets.

Cette extension aux RTX 40 élargira donc le parc de PC capables d’utiliser officiellement le DLSS 5. Nvidia doit encore préciser quand cette compatibilité arrivera et quels jeux l’exploiteront, alors que plusieurs titres annoncés précédemment n’ont toujours pas confirmé leur intégration de la technologie.