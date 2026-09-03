Until Dawn 2 sortira le 28 janvier 2027 sur PS5 avec Dacre Montgomery au casting

Sony a profité de son State of Play pour préciser la sortie d’Until Dawn 2. La suite du célèbre jeu d’horreur narratif arrivera exclusivement sur PlayStation 5 le 28 janvier 2027, avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et un décor tropical qui tranche radicalement avec les montagnes enneigées du premier épisode.

Une île tropicale remplace Blackwood Mountain

Le développement du jeu n’est plus assuré par Supermassive Games, studio à l’origine du titre culte de 2015, mais par Firesprite, une équipe appartenant à PlayStation Studios. Supermassive ne participe pas à cette suite, après avoir déjà laissé Ballistic Moon réaliser le remake d’Until Dawn sorti en 2024.

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Cette fois, l’intrigue suivra Dead True, une équipe de chasseurs de fantômes en ligne envoyée sur Akishima, une île reculée du Pacifique Sud où un complexe touristique a mystérieusement fermé dans les années 1970. Firesprite travaille avec AdHoc Studio, créateur de Dispatch, pour développer l’histoire et ses nombreux embranchements.

Dacre Montgomery rejoint le casting d’Until Dawn 2

Le nouveau casting comprend notamment Dacre Montgomery, plus connu pour son rôle de Billy Hargrove dans Stranger Things. L’acteur incarnera Owen, l’une des vedettes de Dead True. Sarah Catherine Hook, Gia Kim, Spence Moore II et Camila Senna font également partie de l’aventure. Peter Stormare reprendra pour sa part le rôle de mystérieux Dr. Hill.

Comme dans le jeu original, les décisions du joueur pourront déterminer quels personnages survivront. Cette mécanique avait largement contribué au succès d’Until Dawn, dont l’adaptation au format film est sortie en salles en 2025.

Les précommandes débuteront en septembre

Les précommandes ouvriront le 10 septembre avec des bonus consacrés au Dr. Hill. Une édition Digital Deluxe ajoutera notamment des costumes et un mode permettant de revoir les différentes morts des personnages. Avec son nouveau décor mais une formule toujours centrée sur les choix et leurs conséquences, Until Dawn 2 entend bien prolonger l’identité très cinématographique de la série… avec le même succès à l’arrivée ?