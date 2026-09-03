TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Until Dawn 2 sortira le 28 janvier 2027 sur PS5 avec Dacre Montgomery au casting
Jeux vidéo

Until Dawn 2 sortira le 28 janvier 2027 sur PS5 avec Dacre Montgomery au casting

2 min.
3 Sep. 2026 • 21:11
0

Sony a profité de son State of Play pour préciser la sortie d’Until Dawn 2. La suite du célèbre jeu d’horreur narratif arrivera exclusivement sur PlayStation 5 le 28 janvier 2027, avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et un décor tropical qui tranche radicalement avec les montagnes enneigées du premier épisode.

Une île tropicale remplace Blackwood Mountain

Le développement du jeu n’est plus assuré par Supermassive Games, studio à l’origine du titre culte de 2015, mais par Firesprite, une équipe appartenant à PlayStation Studios. Supermassive ne participe pas à cette suite, après avoir déjà laissé Ballistic Moon réaliser le remake d’Until Dawn sorti en 2024.

Cette fois, l’intrigue suivra Dead True, une équipe de chasseurs de fantômes en ligne envoyée sur Akishima, une île reculée du Pacifique Sud où un complexe touristique a mystérieusement fermé dans les années 1970. Firesprite travaille avec AdHoc Studio, créateur de Dispatch, pour développer l’histoire et ses nombreux embranchements.

Dacre Montgomery rejoint le casting d’Until Dawn 2

Le nouveau casting comprend notamment Dacre Montgomery, plus connu pour son rôle de Billy Hargrove dans Stranger Things. L’acteur incarnera Owen, l’une des vedettes de Dead True. Sarah Catherine Hook, Gia Kim, Spence Moore II et Camila Senna font également partie de l’aventure. Peter Stormare reprendra pour sa part le rôle de mystérieux Dr. Hill.

Comme dans le jeu original, les décisions du joueur pourront déterminer quels personnages survivront. Cette mécanique avait largement contribué au succès d’Until Dawn, dont l’adaptation au format film est sortie en salles en 2025.

Les précommandes débuteront en septembre

Les précommandes ouvriront le 10 septembre avec des bonus consacrés au Dr. Hill. Une édition Digital Deluxe ajoutera notamment des costumes et un mode permettant de revoir les différentes morts des personnages. Avec son nouveau décor mais une formule toujours centrée sur les choix et leurs conséquences, Until Dawn 2 entend bien prolonger l’identité très cinématographique de la série… avec le même succès à l’arrivée ?

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

the witcher 3 remastered Jeux vidéo

The Witcher 3 Remastered sortira le 29 septembre avec une mise à niveau gratuite

high-on-life-vr Jeux vidéo

High on Life VR : le FPS déjanté arrivera sur Meta Quest, PSVR 2 et PC VR en 2027 (trailer)

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Resident Evil : Capcom donne rendez-vous pour un showcase le 15 janvier prochain

John Wick Jeux vidéo

State of Play : un jeu John Wick annoncé ; Keanu Reeves et Chad Stahelski impliqués

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

WeatherNext 3 Meteo

WeatherNext 3 : Google dévoile son IA pour des prévisions météo plus précises

3 Sep. 2026 • 22:50
0 Internet

Google DeepMind et Google Research lancent WeatherNext 3, leur nouveau modèle d’intelligence artificielle consacré aux...

OpenAI Logo

GPT-6 Astra est disponible : OpenAI dévoile sa nouvelle IA puissante pour ChatGPT

3 Sep. 2026 • 20:53
0 Internet

Un an après GPT-5, OpenAI dévoile GPT-6 Astra, son nouveau modèle d’intelligence artificielle le plus puissant et le plus...

xCloud Cloud Gaming Smartphone Manette Xbox

Xbox Cloud Gaming évolue : limites mensuelles pour jouer et accès payant sans Game Pass

3 Sep. 2026 • 19:50
0 Jeux vidéo

Microsoft annonce deux changements importants pour le Xbox Cloud Gaming. Le premier concerne la mise en place de limites mensuelles pour jouer et le...

Drapeau France Tour Eiffel

Le ministère de la Transition écologique confirme une cyberattaque après avoir évoqué un « incident informatique »

3 Sep. 2026 • 19:17
0 Internet

Le ministère de la Transition écologique a reconnu avoir subi une véritable cyberattaque, après avoir d’abord...

M6 Disney Plus

Disney+ va diffuser des programmes de M6 en streaming

3 Sep. 2026 • 18:27
2 Internet

Après TF1 sur Netflix, voilà que M6 annonce un partenariat avec Disney+ pour diffuser certains de ses programmes sur le service de streaming...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prolongerait la vie des MacBook Pro Mini-LED jusqu’en 2028

Apple prolongerait la vie des MacBook Pro Mini-LED jusqu’en 2028

3 Sep. 2026 • 20:12

image de l'article Apple poursuivi pour l’App Tracking Transparency au Royaume-Uni

Apple poursuivi pour l’App Tracking Transparency au Royaume-Uni

3 Sep. 2026 • 17:27

image de l'article iPhone Ultra pliable : le prix élevé se confirme avant la keynote

iPhone Ultra pliable : le prix élevé se confirme avant la keynote

3 Sep. 2026 • 17:02

image de l'article Apple abandonnerait son MacBook pliable et un grand MacBook OLED

Apple abandonnerait son MacBook pliable et un grand MacBook OLED

3 Sep. 2026 • 16:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site