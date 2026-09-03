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Disney+ va diffuser des programmes de M6 en streaming

3 min.
3 Sep. 2026 • 18:27
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Après TF1 sur Netflix, voilà que M6 annonce un partenariat avec Disney+ pour diffuser certains de ses programmes sur le service de streaming en France. Le choix sera toutefois limité, contrairement à TF1 qui propose tout son catalogue de TF1+ sur Netflix.

M6 Disney Plus

M6 va proposer quelques programmes sur Disney+

Dans un communiqué commun, Disney+ et M6 disent que « cet accord illustre la complémentarité des deux groupes : il permet à Disney+ de renforcer son offre avec certains des programmes français parmi les plus populaires et au Groupe M6 de conforter l’audience de ses contenus auprès notamment des 15-34 ans, une cible particulièrement engagée sur Disney+ ». Les deux groupent ajoutent expérimenter « de nouvelles approches pour répondre à l’évolution des usages et maximiser l’exposition des contenus français ».

Au départ, quatre programmes de M6 vont être diffusés sur Disney+. On retrouvera Scènes de ménages et En Famille à partir du 25 septembre, puis Mariés au premier regard et The Power : Qui a le pouvoir ? au début de 2027. Pourquoi se limiter à seulement quatre programmes ? Rien n’est dit à ce sujet dans l’immédiat. Au total, plusieurs centaines d’épisodes seront progressivement disponibles sur Disney+.

Il faut savoir que Disney et M6 ont déjà des accords depuis plus de 30 ans, notamment pour la diffusion des films du groupe de Mickey sur la chaîne de télévision. Il y a également eu des partenariats avec SND dans le cinéma, en passant par des projets éditoriaux et de contenus. Voilà maintenant qu’un accord se noue autour du streaming.

Ni M6 ni Disney+ ne disent si l’accord évoluera au fil du temps avec d’autres programmes ou si les abonnés du service de streaming devront seulement se contenter de Scènes de ménages, En Famille, Mariés au premier regard et The Power : Qui a le pouvoir ?.

L’accord TF1-Netflix reste plus complet

Comme dit précédemment, TF1 et Netflix ont déjà noué un accord similaire. Pour le coup, l’accord va plus loin, puisque l’on retrouve l’ensemble du catalogue de TF1+ sur le service de streaming. Il y a même les chaînes en direct du groupe TF1. Avec M6 et Disney+, c’est le strict minimum… pour le moment du moins.

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