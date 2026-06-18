TF1 débarque sur Netflix avec ses chaînes et ses programmes

C’est ce 19 juin 2026 que TF1 va débarquer sur Netflix. Les abonnés au service de streaming pourront regarder les chaînes TV du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) en direct, ainsi que les programmes comme les émissions, séries et films en replay.

TF1 se lance sur Netflix

Il faut remonter un an en arrière pour l’annonce initiale de l’accord entre TF1 et Netflix. Voilà maintenant que cela devient une réalité. Dans le détail cela concerne tout le catalogue de TF1+ avec plus de 35 000 heures de programmes. Dans son communiqué, TF1 cite des exemples comme Le Diplôme, Zodiaque, La Cible, Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie, Koh-Lanta, Star Academy, Danse avec les stars, Secret Story et plus encore.

Un autre élément concerne le visionnage des événements sportifs. Les compétitions de rugby du Nations Championship et les matchs de l’équipe de France de football, que TF1 diffuse, seront à retrouver sur Netflix.

Au départ, la diffusion des chaînes en direct se fera sur les téléviseurs connectés. Le support sur smartphones, tablettes et le Web se fera plus tard, sans date précise pour le moment.

En outre, TF1 va se « Netflixiser ». Les fonctionnalités existantes de Netflix, comme la poursuite de la lecture d’un programme déjà entamé, la fonction « Ma liste », le top 10 ou encore les recommandations personnalisées, vont également s’appliquer aux programmes de TF1 depuis la plateforme de streaming.

Naturellement, les utilisateurs actuels de TF1+ peuvent se demander à quoi va servir la plateforme s’ils ont déjà un abonnement à Netflix. La réponse est que cela va effectivement faire doublon. Mais l’idée ici pour TF1 est d’attirer un nouveau public, notamment un public plus jeune qui connaît bien les plateformes de streaming et qui ne regardent pas forcément les chaînes de télévision traditionnelles.

Il y a bel et bien des publicités

Dernier point et pas des moindres : il y a des publicités avec TF1 sur Netflix. Cela concerne tout le monde, même les utilisateurs qui paient l’abonnement Premium de Netflix à 21,99 €/mois. Ils auront bien les pubs avec les programmes de TF1+. En revanche, elles seront absentes pour tout le reste.

Il faut savoir que c’est la première fois que Netflix signe un tel accord avec une chaîne de télévision, et ce dans le monde. À voir si cela donnera des idées à d’autres groupes, comme M6, Canal+ et d’autres. À noter d’ailleurs que France Télévisions a déjà signé un accord avec Amazon Prime Video. Les informations à ce sujet sont à retrouver sur cet article dédié.