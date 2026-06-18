TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet TF1 débarque sur Netflix avec ses chaînes et ses programmes
Internet

TF1 débarque sur Netflix avec ses chaînes et ses programmes

3 min.
18 Juin. 2026 • 22:24
0

C’est ce 19 juin 2026 que TF1 va débarquer sur Netflix. Les abonnés au service de streaming pourront regarder les chaînes TV du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) en direct, ainsi que les programmes comme les émissions, séries et films en replay.

TF1 Plus Netflix

TF1 se lance sur Netflix

Il faut remonter un an en arrière pour l’annonce initiale de l’accord entre TF1 et Netflix. Voilà maintenant que cela devient une réalité. Dans le détail cela concerne tout le catalogue de TF1+ avec plus de 35 000 heures de programmes. Dans son communiqué, TF1 cite des exemples comme Le Diplôme, Zodiaque, La Cible, Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie, Koh-Lanta, Star Academy, Danse avec les stars, Secret Story et plus encore.

Un autre élément concerne le visionnage des événements sportifs. Les compétitions de rugby du Nations Championship et les matchs de l’équipe de France de football, que TF1 diffuse, seront à retrouver sur Netflix.

TF1 Plus Chaines Netflix

Au départ, la diffusion des chaînes en direct se fera sur les téléviseurs connectés. Le support sur smartphones, tablettes et le Web se fera plus tard, sans date précise pour le moment.

En outre, TF1 va se « Netflixiser ». Les fonctionnalités existantes de Netflix, comme la poursuite de la lecture d’un programme déjà entamé, la fonction « Ma liste », le top 10 ou encore les recommandations personnalisées, vont également s’appliquer aux programmes de TF1 depuis la plateforme de streaming.

TF1 Plus Netflix Chaines

Naturellement, les utilisateurs actuels de TF1+ peuvent se demander à quoi va servir la plateforme s’ils ont déjà un abonnement à Netflix. La réponse est que cela va effectivement faire doublon. Mais l’idée ici pour TF1 est d’attirer un nouveau public, notamment un public plus jeune qui connaît bien les plateformes de streaming et qui ne regardent pas forcément les chaînes de télévision traditionnelles.

Il y a bel et bien des publicités

Dernier point et pas des moindres : il y a des publicités avec TF1 sur Netflix. Cela concerne tout le monde, même les utilisateurs qui paient l’abonnement Premium de Netflix à 21,99 €/mois. Ils auront bien les pubs avec les programmes de TF1+. En revanche, elles seront absentes pour tout le reste.

Il faut savoir que c’est la première fois que Netflix signe un tel accord avec une chaîne de télévision, et ce dans le monde. À voir si cela donnera des idées à d’autres groupes, comme M6, Canal+ et d’autres. À noter d’ailleurs que France Télévisions a déjà signé un accord avec Amazon Prime Video. Les informations à ce sujet sont à retrouver sur cet article dédié.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Services Streaming Musical Musique Spotify Apple Music Deezer Logos Icones Internet

La France veut vous taxer lorsque vous téléchargez sur Netflix, Spotify, YouTube et autres

netflix mai 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2026

Netflix Logo Internet

Netflix va afficher davantage de publicités aux abonnés

netflix octobre 2025 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Adobe Premiere Pro Chatbot IA

Adobe Photoshop, Premiere et Illustrator ajoutent des chatbots IA

18 Juin. 2026 • 20:39
0 Logiciels

Adobe lance aujourd’hui la bêta publique de ses assistants conversationnels IA au sein de ses logiciels Premiere, Photoshop, Illustrator,...

Unreal Engine 6 Logo

Unreal Engine 6 : Epic Games mise sur l’IA pour créer des jeux plus rapidement

18 Juin. 2026 • 19:32
0 Jeux vidéo

Après un teasing, Epic Games annonce Unreal Engine 6, une refonte radicale de son moteur de jeu qui arrivera en accès anticipé...

Anthropic

Anthropic est la première société d’IA à rejoindre Frontier et son programme de retrait carbone

18 Juin. 2026 • 19:07
0 Energie

Anthropic est décidément la société d’IA la plus « vertueuse » du secteur. La start-up...

Snap Specs Lunettes Realite Augmentee

Snap chute en Bourse après le lancement de ses lunettes AR Specs à 2 295 euros

18 Juin. 2026 • 18:30
1 Matériel

Snap voulait frapper fort avec ses nouvelles lunettes de réalité augmentée. Mais l’accueil des marchés a...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 juin

18 Juin. 2026 • 17:03
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV devient disponible sur les téléviseurs Philips avec Titan OS

Apple TV devient disponible sur les téléviseurs Philips avec Titan OS

18 Jun. 2026 • 20:54

image de l'article Apple Music lance Numbers, sa nouvelle émission française avec Konbini

Apple Music lance Numbers, sa nouvelle émission française avec Konbini

18 Jun. 2026 • 20:08

image de l'article usbliter8 et jailbreak iPhone : les puces A12 et A13 ont une faille qu’Apple ne peut pas corriger

usbliter8 et jailbreak iPhone : les puces A12 et A13 ont une faille qu’Apple ne peut pas corriger

18 Jun. 2026 • 18:54

image de l'article Apple Watch : les ventes ont bondi de plus de 20% sur le premier trimestre 2026

Apple Watch : les ventes ont bondi de plus de 20% sur le premier trimestre 2026

18 Jun. 2026 • 18:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site