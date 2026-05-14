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Netflix va afficher davantage de publicités aux abonnés

2 min.
14 Mai. 2026 • 16:51
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Netflix change d’échelle sur son offre avec publicité. Le service de streaming affirme désormais compter plus de 250 millions d’abonnés mensuels sur cette formule, contre 94 millions un an plus tôt, et prépare une extension des pubs à de nouveaux espaces dans son application.

Netflix Logo

Encore plus de pubs à venir sur Netflix

L’abonnement avec pub, disponible depuis plusieurs années, n’est plus un simple palier tarifaire. Il devient un élément central du développement de Netflix, alors que la plateforme cherche de nouveaux relais de croissance au-delà de la seule hausse du nombre d’abonnés.

L’expansion va d’abord toucher l’expérience produit. Des publicités apparaîtront dans le nouveau flux vidéo vertical de l’application, ce qui ouvre un nouvel emplacement publicitaire directement intégré à la navigation. Netflix étend aussi la logique publicitaire à l’audio. Davantage de podcasts liés à la plateforme commenceront à intégrer des annonces.

La montée en puissance de cette formule passe aussi par un déploiement géographique. Netflix va lancer son abonnement avec publicité dans 15 nouveaux pays :

  • Autriche
  • Belgique
  • Colombie
  • Danemark
  • Indonésie
  • Irlande
  • Pays-Bas
  • Nouvelle-Zélande
  • Norvège
  • Pérou
  • Philippines
  • Pologne
  • Suède
  • Suisse
  • Thaïlande

Le groupe teste en parallèle un nouvel outil de personnalisation qui adapte les publicités affichées en fonction des comportements de visionnage. Netflix ne se contente donc plus d’ajouter des pubs : la plateforme affine aussi leur ciblage à l’intérieur de son propre écosystème.

Cette orientation montre un changement : la croissance des abonnés ralentit à mesure que le marché du streaming mûrit et Netflix fait désormais de la publicité un moteur plus visible de son développement.

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