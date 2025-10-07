La Californie interdit les publicités bruyantes sur YouTube et les services de streaming

Les utilisateurs de services de streaming en Californie pourront bientôt profiter de leurs contenus sans sursauter à chaque coupure publicitaire. Une réglementation inédite vient encadrer le volume sonore des pubs diffusées sur ces plateformes, dont Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et même YouTube.

Une législation unanime contre les nuisances sonores

Le gouverneur Gavin Newsom a signé le texte de loi SB 576, adopté à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée de Californie. Dès le 1er juillet 2026, les géants du streaming devront aligner le niveau audio de leurs spots publicitaires sur celui des programmes diffusés. Cette mesure cible directement les plateformes majeures comme Netflix ou Disney+, jusqu’ici exemptées de toute restriction fédérale sur cette question.

La loi californienne s’appuie sur le Commercial Advertisement Loudness Mitigation (CALM) Act, un dispositif fédéral instauré par la FCC (Commission fédérale des communications) en 2012. Ce cadre réglementaire s’appliquait uniquement à la télévision linéaire et à la radio, laissant les services de streaming vidéo hors champ. L’adoption du CALM Act avait fait suite à un afflux massif de réclamations : plus de 130 000 plaintes déposées auprès de la FCC en 2010, dénonçant majoritairement des publicités au volume excessif.

Il faut savoir que les abonnements aux plateformes de streaming ont réintroduit les coupures publicitaires pour des millions d’utilisateurs. Face aux hausses tarifaires généralisées, nombreux sont ceux qui optent désormais pour les offres financées par la publicité, qui s’avèrent être (sans surprise) moins chères que les abonnements sans publicités.

« Nous avons entendu les Californiens haut et fort. Ils refusent des publicités plus bruyantes que les programmes qu’ils regardent », a déclaré Gavin Newsom. Le texte SB 576 comble ainsi une lacune réglementaire datant de 2010, désormais étendue aux plateformes de streaming.