TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La Californie interdit les publicités bruyantes sur YouTube et les services de streaming
Internet

La Californie interdit les publicités bruyantes sur YouTube et les services de streaming

7 Oct. 2025 • 18:08
0

Les utilisateurs de services de streaming en Californie pourront bientôt profiter de leurs contenus sans sursauter à chaque coupure publicitaire. Une réglementation inédite vient encadrer le volume sonore des pubs diffusées sur ces plateformes, dont Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et même YouTube.

Streaming Logos Netflix Prime Video Disney Plus Apple TV Plus OCS

Une législation unanime contre les nuisances sonores

Le gouverneur Gavin Newsom a signé le texte de loi SB 576, adopté à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée de Californie. Dès le 1er juillet 2026, les géants du streaming devront aligner le niveau audio de leurs spots publicitaires sur celui des programmes diffusés. Cette mesure cible directement les plateformes majeures comme Netflix ou Disney+, jusqu’ici exemptées de toute restriction fédérale sur cette question.

La loi californienne s’appuie sur le Commercial Advertisement Loudness Mitigation (CALM) Act, un dispositif fédéral instauré par la FCC (Commission fédérale des communications) en 2012. Ce cadre réglementaire s’appliquait uniquement à la télévision linéaire et à la radio, laissant les services de streaming vidéo hors champ. L’adoption du CALM Act avait fait suite à un afflux massif de réclamations : plus de 130 000 plaintes déposées auprès de la FCC en 2010, dénonçant majoritairement des publicités au volume excessif.

Il faut savoir que les abonnements aux plateformes de streaming ont réintroduit les coupures publicitaires pour des millions d’utilisateurs. Face aux hausses tarifaires généralisées, nombreux sont ceux qui optent désormais pour les offres financées par la publicité, qui s’avèrent être (sans surprise) moins chères que les abonnements sans publicités.

« Nous avons entendu les Californiens haut et fort. Ils refusent des publicités plus bruyantes que les programmes qu’ils regardent », a déclaré Gavin Newsom. Le texte SB 576 comble ainsi une lacune réglementaire datant de 2010, désormais étendue aux plateformes de streaming.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

YouTube Music Internet

YouTube Music affiche davantage de publicités pour les utilisateurs gratuits

Spotify Logo Icone Internet

Spotify dément l’arrivée de publicités sur l’abonnement premium

Amazon Prime Video Nouvelle Interface Juillet 2024 Internet

Amazon double le nombre de publicités sur Prime Video

NASA Plus Internet

Netflix va diffuser sans surcoût les contenus du service de streaming NASA Plus

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Switch OLED 2021 Prise en Main 2

Jeux Switch piratés : Nintendo réclame 4,5 millions de dollars à un modérateur sur Reddit

7 Oct. 2025 • 19:41
0 Jeux vidéo

Nintendo poursuit James Williams, connu sous le pseudo Archbox, devant le tribunal fédéral de Washington, en lien avec le piratage de jeux...

Amazon Prime Day Promos

[Màj] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

7 Oct. 2025 • 16:59
0
asteroide

Un astéroïde de plusieurs mètres frôle la Terre sans que personne ne l’ait détecté à l’avance

7 Oct. 2025 • 16:30
1 Science

Gravity, ce n’est pas seulement un film. Il y a quelques jours à peine, l’astéroïde 2025 TF, dont le diamètre est...

Intelligence artificielle

Google paie jusqu’à 30 000 dollars si vous trouvez une faille dans son IA

7 Oct. 2025 • 15:40
1 Hors-Sujet

Google lance un nouveau programme qui récompense tous ceux qui trouvent des failles de sécurité dans ses systèmes...

Taylor Switft

Taylor Swift accusée d’utiliser l’IA dans les vidéos promotionnelles de son nouvel album

7 Oct. 2025 • 15:15
0 Internet

Taylor Swift est en pleine polémique, et cela ne concerne pas les retours particulièrement mitigés concernant son dernier album : en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.1 et macOS 26.1 : la 2e bêta publique est disponible

iOS 26.1 et macOS 26.1 : la 2e bêta publique est disponible

7 Oct. 2025 • 19:32

image de l'article Taylor Swift propose une version inédite de son dernier album uniquement sur iTunes (et pour 24 heures)

Taylor Swift propose une version inédite de son dernier album uniquement sur iTunes (et pour 24 heures)

7 Oct. 2025 • 19:05

image de l'article Après l’Europe, AltStore PAL, l’alternative à l’App Store, va arriver dans de nouveaux pays

Après l’Europe, AltStore PAL, l’alternative à l’App Store, va arriver dans de nouveaux pays

7 Oct. 2025 • 19:02

image de l'article Comment un iPhone a permis de démanteler un réseau ayant écoulé 40 000 smartphones volés

Comment un iPhone a permis de démanteler un réseau ayant écoulé 40 000 smartphones volés

7 Oct. 2025 • 18:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site