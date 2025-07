Netflix va diffuser sans surcoût les contenus du service de streaming NASA Plus

Depuis son lancement en novembre 2023, le service de streaming NASA Plus propose des contenus variés allant des lancements de fusées aux documentaires sur l’espace. Cet été, sa programmation en direct — notamment les sorties spatiales des astronautes, la couverture des missions et des vues en direct de la Terre depuis la Station spatiale internationale — sera également disponible sur Netflix et ce sans publicité. Bien qu’un abonnement Netflix soit évidemment requis, l’accès au contenu NASA Plus n’entraînera aucun coût supplémentaire.



Ce partenariat a pour objectif de rendre le travail scientifique et exploratoire de la NASA plus accessible pour le grand public, d’enrichir la bibliothèque de contenus de Netflix, et aussi de renforcer la visibilité du service de streaming NASA Plus. Pour rappel en effet, Netflix touche désormais plus de 700 millions de personnes dans le monde : même si une toute petite fraction de cette audience potentielle se branche sur NASA Plus, cela fera in fine beaucoup de « viewers » supplémentaires. On note toutefois que ce partenariat n’est pas exclusif : le service NASA Plus restera proposée gratuitement sur le site officiel de l’agence ainsi que sur l’application de la NASA disponible sur les plateformes iOS, Android, Apple TV, Roku et Amazon Fire TV.