Netflix : l’offre avec publicité touche 10 millions de Français

Trois ans après un lancement accueilli avec scepticisme, l’abonnement de Netflix avec publicité est devenu un pilier de la croissance du géant du streaming. En France, cette offre à 7,99 euros par mois atteint désormais 10 millions de personnes chaque mois selon Médiamétrie. Ce succès n’est pas le fruit du hasard, mais d’une stratégie pour s’adapter à un marché publicitaire exigeant.

Un succès pour l’abonnement de Netflix avec pub

Conscient des doutes du marché à son arrivée en 2022, Netflix a su faire preuve de flexibilité, contrairement à d’autres géants de la tech. La première concession majeure fut sur les prix. Initialement jugés excessifs avec un coût pour mille (CPM) de 49 euros pour 30 secondes, les tarifs ont été presque divisés par deux. Ils oscillent désormais entre 25 et 30 euros, se rapprochant des standards de la télévision.

Au-delà du prix, Netflix a accepté une demande clé des agences : la mesure de ses audiences par un tiers de confiance, une ouverture qui le distingue de Google ou Meta. Cet effort d’intégration à l’écosystème local a été décisif. « Aujourd’hui, plus de la moitié de nos nouveaux utilisateurs français s’abonnent à notre service avec publicité », confirme Florence Trouche, directrice des ventes publicitaires chez Netflix France, preuve que la formule séduit massivement.

Une offre technologique renouvelée

Pour se démarquer, Netflix mise sur une expérience utilisateur soignée avec une pression publicitaire « light » et sur l’exploitation de sa data propriétaire. En trois ans, les options de ciblage pour les annonceurs sont passées d’une trentaine à une centaine de centres d’intérêt, affinant la pertinence des campagnes. La plateforme a aussi musclé son infrastructure en s’associant à la DSP (Demand Side Platform) d’Amazon, qui s’ajoute à ses partenaires comme Google et The Trade Desk.

Désormais, la publicité est une priorité mondiale pour le service de streaming qui vise 3 à 4 milliards de dollars de revenus de cette activité en 2025. Et l’innovation continue. Netflix prévoit d’intégrer des outils d’IA générative dès l’an prochain pour automatiser la création publicitaire. Puis, « en 2026, nous allons proposer des publicités plus interactives », annonce Florence Trouche, signe que la plateforme n’a pas fini de faire évoluer son modèle.