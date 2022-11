Netflix : l’abonnement moins cher avec des pubs est disponible

Comme prévu, Netflix propose aujourd’hui son abonnement avec publicités qui coûte 5,99€/mois. L’offre a pour nom « Essentiel avec pub » et se veut disponible dans 12 pays : Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée, États-Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni.

Netflix lance son abonnement avec pub

Que retrouve retrouve-t-on dans l’abonnement « Essentiel avec pub » de Netflix ? Pour ce qui est de la qualité, il faut se contenter du 720p. Ceux qui veulent du 1080p, voire de la 4K devront prendre les offres plus chères (qui n’ont pas de publicité). Il est certain que du 720p en 2022 peut faire sourire, surtout quand on compare à la concurrence comme Prime Video et Disney+ qui proposent toutes les qualités pour un seul tarif.

Qu’en est-il des publicités concrètement ? Netflix indique que les spectateurs auront des pubs avant et pendant les programmes, avec une durée de 15 à 30 secondes pour chacune d’entre elle, sachant qu’il y aura une moyenne de 4 à 5 minutes de publicités par heure.

Existe-t-il des limitations ? Oui. Outre le fait de rester en 720p dans le meilleur des cas, les abonnés à cette offre ne peuvent pas télécharger les films et séries pour les regarder sans connexion Internet. Aussi, certains films et séries ne sont pas disponibles, bien que Netflix ne fournisse pas une liste spécifique. Cela s’explique par des accords avec les studios. Pour ce qui est de jeux, ils sont accessibles avec cette offre. Enfin, il est seulement possible d’utiliser cet abonnement sur un écran à la fois.

Petite précision qui a son importance, Netflix indique que les appareils suivants ne peuvent pas profiter (pour l’instant du moins) de l’offre avec pub : Apple TV, PlayStation 3, Chromecast, iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 14 ou une version antérieure, application Netflix sur Windows et les appareils sous Android 6 ou une version antérieure.

L’abonnement « Essentiel avec pub » de Netflix est disponible dès maintenant pour 5,99€/mois. Les autres abonnements sans publicité restent toujours d’actualité : Essentiel à 8,99€/mois (720p et visionnage sur un écran), Standard à 13,49€/mois (1080p et deux écrans en simultané) et Premium à 17,99€/mois (4K et quatre écrans en simultané).