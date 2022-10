Netflix proposera son abonnement avec pub à 5,99€ dès le 3 novembre

Netflix précise l’arrivée de son abonnement avec publicité et ce sera disponible à partir du 3 novembre pour 5,99€/mois. En comparaison, l’offre actuelle la moins chère (qui a pour nom Essentiel) coûte 8,99€/mois.

Le nouvel abonnement de Netflix a pour nom « Essentiel avec pub », coûte donc 5,99€/mois et sera disponible dans 12 pays à partir du 3 novembre. On retrouve l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni. Il y a une qualité vidéo HD (720p) au mieux ; ceux qui veulent du Full HD (1080p) ou de la 4K (2160p) doivent se tourner vers les offres plus chères.

Il y a donc des publicités, mais à quoi peut-on s’attendre ? Une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure. Au lancement, des publicités de 15 à 30 secondes seront diffusées avant et pendant les programmes.

Il y a aussi des limitations, comme l’absence de quelques séries et films non disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres. Par ailleurs, le téléchargement des programmes hors ligne n’est pas possible avec cette formule.

Vous aimez Netflix tel que vous l’avez aujourd’hui ? Parfait, rien ne va changer pour vous ! Et à partir de novembre, pour que chacun puisse profiter de Netflix, nous serons disponible à partir de 5.99€ /mois, via une nouvelle offre avec publicité.https://t.co/HOrZlFGUIu pic.twitter.com/h5YxXkbrtb — Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2022

Les autres abonnements sans publicité restent toujours d’actualité : Essentiel à 8,99€/mois (720p au lieu de 480p et visionnage sur un écran), Standard à 13,49€/mois (1080p et deux écrans en simultané) et Premium à 17,99€/mois (4K et quatre écrans en simultané).