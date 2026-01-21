Netflix atteint les 325 millions d’abonnés et va augmenter ses dépenses en 2026

Netflix a annoncé avoir dépassé la barre des 325 millions d’abonnés dans le monde à la fin de 2025, marquant une progression notable par rapport aux 301,2 millions d’abonnés un an plus tôt. Le géant du streaming, qui ne communique désormais le nombre d’abonnés que lors d’étapes symboliques, estime servir une audience globale approchant le milliard de personnes.

Cette croissance s’accompagne d’une offensive stratégique majeure : l’entreprise a modifié hier son offre de rachat de Warner Bros Discovery et de HBO Max à 82,7 milliards de dollars. Pour contrer une tentative de rachat hostile menée par Paramount Skydance, Netflix a remplacé sa précédente proposition mixte (cash et actions) par une offre entièrement en numéraire, espérant ainsi séduire définitivement les actionnaires de la cible.

Des résultats financiers supérieurs aux attentes

Le quatrième trimestre de 2025 confirme la santé financière de la plateforme. Netflix a généré un chiffre d’affaires de 12,05 milliards de dollars, en hausse de 17,6 %, et un bénéfice net de 2,41 milliards de dollars (+29,4 %), soit 56 centimes par action. Ces performances surpassent les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 11,97 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 55 centimes par action.

L’année 2026 s’annonce tout aussi ambitieuse avec une prévision de chiffre d’affaires située entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, représentant une croissance annuelle de 12 à 14 %. Cette dynamique sera soutenue par une explosion des revenus publicitaires, dévoilés pour la première fois par Netflix : plus de 1,5 milliard de dollars générés en 2025 (soit 2,5 fois plus qu’en 2024). L’entreprise prévoit même de doubler ce montant en 2026.

20 milliards de dollars d’investissements en 2026

Pour maintenir l’engagement de ses utilisateurs, qui ont consommé 96 milliards d’heures de programmes au second semestre 2025 (+2 % par rapport à la même période un an plus tôt), Netflix va massivement investir. Les dépenses en contenu vont atteindre 20 milliards de dollars en 2026, contre 18 milliards de dollars en 2025. Cette hausse de budget profitera à la fois aux productions originales (+9 % d’audience à la fin 2025) et à l’acquisition de droits externes.

La service de streaming diversifie également son catalogue grâce à de nouveaux partenariats :

Universal Studios : arrivée des films en prises de vues réelles (live-action) peu après leur sortie.

arrivée des films en prises de vues réelles (live-action) peu après leur sortie. Sony Pictures Entertainment : diffusion de plusieurs films Sony après leur sortie en salles, dont The Legend of Zelda.

diffusion de plusieurs films Sony après leur sortie en salles, dont The Legend of Zelda. Paramount Skydance : acquisition d’une vingtaine de séries, dont Matlock et Un gars du Queens pour l’international, ainsi que SEAL Team et Watson pour les États-Unis.

Diversification vers le direct et l’audio

Au-delà des séries et films, Netflix élargit son écosystème multimédia. Le co-dirigeant Ted Sarandos a confirmé le lancement ce mois-ci de podcasts vidéo en collaboration avec Spotify et iHeartMedia. Le direct prend également de l’ampleur avec plus de 200 événements diffusés à ce jour.

Dans sa lettre aux actionnaires, Netflix souligne que « les habitudes de consommation télévisuelle évoluent constamment et les lignes de concurrence deviennent de plus en plus floues ». Une analyse confirmée par le succès massif de la saison 5 de Stranger Things au quatrième trimestre.