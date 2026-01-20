Rachat de Warner Bros : Netflix change son offre pour payer 100 % en cash

Netflix et Warner Bros Discovery ont modifié l’accord d’acquisition initial pour basculer vers une transaction entièrement en numéraire de 27,75 dollars par action, maintenant la valorisation du studio de cinéma à 82,7 milliards de dollars. Ce changement stratégique vise à neutraliser l’offre concurrente de Paramount et à garantir une valeur fixe aux actionnaires en éliminant les risques liés à la fluctuation du cours de bourse de Netflix.

L’accord original, dévoilé le 5 décembre, proposait un rachat de 82,7 milliards de dollars avec un montage composé à 84 % de liquidités, ce qui présentait une faiblesse relative face à la proposition 100 % cash de Paramount. En cas de chute de l’action de Netflix sous un certain seuil, le paiement final aux actionnaires de Warner Bros Discovery aurait été impacté. La nouvelle mouture 100 % cash supprime cette incertitude de marché et simplifie la structure de la transaction, qui a reçu l’approbation unanime des conseils d’administration des deux géants du divertissement.

L’accord révisé accélère le vote des actionnaires prévu pour avril

Cette modification des termes du contrat permet d’avancer le calendrier de validation, Netflix et Warner Bros Discovery ayant déposé une déclaration préliminaire auprès de la SEC (gendarme boursier américain) pour soutenir ce rythme soutenu. Les actionnaires de Warner Bros Discovery seront ainsi appelés à voter sur la transaction proposée dès avril 2026. Ted Sarandos, co-patron de Netflix, souligne que cet accord permettra « un calendrier accéléré pour un vote des actionnaires et offrira une plus grande certitude financière », tout en promettant une expansion significative de la capacité de production américaine.

Pour financer cette opération colossale, Netflix a dû revoir son montage bancaire à la hausse. L’offre initiale comprenait un financement par la dette de 59 milliards de dollars, réduit ensuite à 34 milliards de dollars en décembre. Avec le passage au paiement intégral en numéraire, ce montant remonte désormais à 42,2 milliards de dollars, soutenu par un consortium bancaire comprenant Wells Fargo, BNP Paribas et HSBC. La finalisation globale de l’accord reste prévue 12 à 18 mois après la signature originale du 4 décembre 2025, sous réserve des approbations des régulateurs aux États-Unis et en Europe.

La scission de Discovery Global bénéficie d’une réduction de dette

L’amendement du contrat impacte également les conditions de la scission de Discovery Global, l’entité regroupant les chaînes câblées (CNN, TNT, TBS, HGTV, Food Network), TNT Sports et Discovery+, qui doit être séparée avant la prise de contrôle des studios et de HBO Max par Netflix. La dette nette que cette nouvelle structure devra supporter a été réduite de 260 millions de dollars. Cet allègement se justifie par une performance des flux de trésorerie en 2025 plus forte que prévu, fixant la dette cible à 17 milliards de dollars au 30 juin 2026, avec une baisse programmée à 16,1 milliards d’ici la fin de l’année 2026.

David Zaslav, patron de Warner Bros. Discovery, s’est félicité de cette avancée, déclarant que « l’accord de fusion révisé d’aujourd’hui nous rapproche encore plus de la combinaison de deux des plus grandes entreprises de narration au monde ». La séparation de Discovery Global devrait être achevée dans un délai de six à neuf mois, ouvrant la voie à la naissance du nouveau géant du streaming issu de la fusion Netflix-Warner Bros Discovery.