TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones TCL P80 Pro et P80 Ultra : l’IA transforme les ebooks en livres audio et podcasts
Smartphones

TCL P80 Pro et P80 Ultra : l’IA transforme les ebooks en livres audio et podcasts

3 min.
3 Sep. 2026 • 16:55
0

TCL profite de l’IFA 2026 pour dévoiler les P80 Pro et P80 Ultra, deux smartphones Android qui misent autant sur le confort de lecture que sur l’intelligence artificielle. Leur principale nouveauté est l’arrivée de la technologie NXTPAPER sur une dalle AMOLED, avec un traitement anti-reflet destiné à conserver un rendu proche du papier sans renoncer au contraste de l’OLED.

Un mode liseuse accessible avec un bouton dédié

Les deux modèles disposent d’un écran AMOLED NXTPAPER de 6,83 pouces, définition 1,5K, rafraîchissement 120 Hz et luminosité maximale de 3 200 nits. Une touche latérale NXTPAPER permet de basculer instantanément vers un mode liseuse qui réduit les distractions, coupe les notifications et limite les activités en arrière-plan. TCL annonce jusqu’à une semaine de lecture dans ce mode.

TCL P80

L’entreprise pousse surtout le concept plus loin avec une fonction IA capable de transformer un ebook en livre audio, voire en podcast. Une évolution qui rappelle les efforts de Spotify autour des livres audio ou encore l’utilisation de l’IA par Amazon pour Kindle.

Une fiche technique solide sans viser l’ultra haut de gamme

Les P80 Pro et Ultra reposent sur un MediaTek Dimensity 7400 Elite accompagné de 8 Go de RAM, d’une batterie de 5 800 mAh et d’une recharge 45 W. Ils profitent également de Google Gemini et de ses fonctions IA sur Android.

Le P80 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le P80 Ultra ajoute un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et propose jusqu’à 512 Go de stockage.

Des tarifs agressifs pour l’Europe

Les deux smartphones sont disponibles en Europe à partir de 428 euros pour le P80 Pro et 549 euros pour le P80 Ultra. Avec cette combinaison originale entre écran AMOLED, liseuse et génération audio par IA, TCL tente de créer une catégorie hybride à mi-chemin entre le mobile traditionnel et l’appareil dédié à la lecture. Un pari audacieux au moment où le marché se tourne résolument vers le smartphone haut de gamme afin de justifier l’augmentation des tarifs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

M6 Disney Plus

Disney+ va diffuser des programmes de M6 en streaming

3 Sep. 2026 • 18:27
0 Internet

Après TF1 sur Netflix, voilà que M6 annonce un partenariat avec Disney+ pour diffuser certains de ses programmes sur le service de streaming...

DJI Osmo 360 2

DJI Osmo 360 II : vidéo 8K à 60 i/s, objectifs remplaçables et des meilleures performances de nuit

3 Sep. 2026 • 17:55
0 Matériel

DJI renouvelle rapidement sa caméra panoramique avec l’Osmo 360 II, un modèle qui corrige notamment l’un des principaux...

Tempête solaire

Une tempête solaire a provoqué de grosses erreurs GPS et mis en difficulté des voitures autonomes

3 Sep. 2026 • 16:40
0 Science

Une puissante tempête géomagnétique survenue au mois de novembre 2025 a perturbé les signaux GPS à un niveau...

Console rétro générique et manette construites en briques sur une table.

LEGO PlayStation : la première console Sony revient en 1 911 briques

3 Sep. 2026 • 16:30
0 Geekeries

LEGO et PlayStation ont dévoilé une reproduction en briques de la première console de Sony, commercialisée en octobre 2026....

Schéma d’un botnet pair-à-pair détourné vers des serveurs de collecte.

Sality : le botnet actif depuis 2003 est démantelé par une opération internationale

3 Sep. 2026 • 16:07
0 Internet

Un réseau de machines infectées actif depuis 2003 vient d’être coupé de son opérateur. Le ministère...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple poursuivi pour l’App Tracking Transparency au Royaume-Uni

Apple poursuivi pour l’App Tracking Transparency au Royaume-Uni

3 Sep. 2026 • 17:27

image de l'article iPhone Ultra pliable : le prix élevé se confirme avant la keynote

iPhone Ultra pliable : le prix élevé se confirme avant la keynote

3 Sep. 2026 • 17:02

image de l'article Apple abandonnerait son MacBook pliable et un grand MacBook OLED

Apple abandonnerait son MacBook pliable et un grand MacBook OLED

3 Sep. 2026 • 16:32

image de l'article Apple préparerait un nouveau MacBook entre l’Air et le Pro

Apple préparerait un nouveau MacBook entre l’Air et le Pro

3 Sep. 2026 • 16:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site