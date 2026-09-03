TCL P80 Pro et P80 Ultra : l’IA transforme les ebooks en livres audio et podcasts

TCL profite de l’IFA 2026 pour dévoiler les P80 Pro et P80 Ultra, deux smartphones Android qui misent autant sur le confort de lecture que sur l’intelligence artificielle. Leur principale nouveauté est l’arrivée de la technologie NXTPAPER sur une dalle AMOLED, avec un traitement anti-reflet destiné à conserver un rendu proche du papier sans renoncer au contraste de l’OLED.

Un mode liseuse accessible avec un bouton dédié

Les deux modèles disposent d’un écran AMOLED NXTPAPER de 6,83 pouces, définition 1,5K, rafraîchissement 120 Hz et luminosité maximale de 3 200 nits. Une touche latérale NXTPAPER permet de basculer instantanément vers un mode liseuse qui réduit les distractions, coupe les notifications et limite les activités en arrière-plan. TCL annonce jusqu’à une semaine de lecture dans ce mode.

L’entreprise pousse surtout le concept plus loin avec une fonction IA capable de transformer un ebook en livre audio, voire en podcast. Une évolution qui rappelle les efforts de Spotify autour des livres audio ou encore l’utilisation de l’IA par Amazon pour Kindle.

Une fiche technique solide sans viser l’ultra haut de gamme

Les P80 Pro et Ultra reposent sur un MediaTek Dimensity 7400 Elite accompagné de 8 Go de RAM, d’une batterie de 5 800 mAh et d’une recharge 45 W. Ils profitent également de Google Gemini et de ses fonctions IA sur Android.

Le P80 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le P80 Ultra ajoute un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et propose jusqu’à 512 Go de stockage.

Des tarifs agressifs pour l’Europe

Les deux smartphones sont disponibles en Europe à partir de 428 euros pour le P80 Pro et 549 euros pour le P80 Ultra. Avec cette combinaison originale entre écran AMOLED, liseuse et génération audio par IA, TCL tente de créer une catégorie hybride à mi-chemin entre le mobile traditionnel et l’appareil dédié à la lecture. Un pari audacieux au moment où le marché se tourne résolument vers le smartphone haut de gamme afin de justifier l’augmentation des tarifs.