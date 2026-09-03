GPT-6 Astra est disponible : OpenAI dévoile sa nouvelle IA puissante pour ChatGPT

Un an après GPT-5, OpenAI dévoile GPT-6 Astra, son nouveau modèle d’intelligence artificielle le plus puissant et le plus avancé qui débarque sur ChatGPT. La firme affirme avoir franchi un nouveau cap dans l’utilisation des ordinateurs et des navigateurs, avec une IA capable de prendre en charge des tâches complexes avec davantage de rapidité et d’autonomie.

GPT-6 Astra est conçu pour agir à la place de l’utilisateur

Selon OpenAI, GPT-6 Astra, qui a été entraîné avec plus de 100 000 cartes graphiques (GPU), peut notamment créer des sites Web, produire des documents et des présentations, tout comme assister les professionnels dans des flux de travail qui nécessitent plusieurs étapes. La société décrit son modèle comme « le plus intelligent et, ce qui est tout aussi important, notre modèle le plus cohérent à ce jour ».

Astra pousse aussi plus loin l’approche agentique d’OpenAI. Le modèle peut intervenir directement dans des environnements logiciels afin d’exécuter des tâches plutôt que de simplement fournir des instructions. OpenAI le présente notamment comme son meilleur modèle pour le développement logiciel à ce jour, avec des performances supérieures à ses précédents modèles sur plusieurs évaluations consacrées au code, aux failles de sécurité et aux tâches réalisées dans un terminal. Cette orientation rapproche progressivement les modèles d’IA d’assistants capables de réaliser un travail complet à partir d’une simple requête.

Bencharmks de GPT-6 Astra

Autre élément : OpenAI se remet à parler d’AGI, c’est-à-dire d’intelligence artificielle générale. Cela représente les IA capables d’effectuer ou d’apprendre pratiquement n’importe quelle tâche au moins aussi bien que l’humain.

Des capacités en cybersécurité qui inquiètent

GPT-6 Astra atteint surtout un niveau inédit chez OpenAI en matière de cybersécurité. L’entreprise le classe comme son premier modèle à atteindre le seuil critique de son Preparedness Framework. Avec les bons outils et les accès nécessaires, Astra peut identifier des failles de sécurité encore inconnues et développer des méthodes pour les exploiter sans supervision humaine à chaque étape. Lors de tests internes, le modèle a même découvert et exploité deux vulnérabilités de type zero-day dans une chaîne d’exploitation. OpenAI limite donc l’accès à ses capacités cyber les plus avancées et renforce les mécanismes de surveillance.

Cette puissance soulève aussi une question plus fondamentale : la capacité des chercheurs à comprendre le raisonnement du modèle. Astra utilise notamment une technique appelée « récidive opaque » qui peut rendre certaines étapes de son raisonnement plus difficiles à surveiller. OpenAI reconnaît que « la traçabilité devient de plus en plus difficile » à mesure que les modèles deviennent plus capables. Cette évolution intervient après plusieurs incidents impliquant des agents IA autonomes et accentue les inquiétudes autour du contrôle de systèmes capables d’agir directement sur des ordinateurs et des réseaux.

Disponibilité et prix

OpenAI prévoit un déploiement progressif, avec GPT-6 Astra arrivant d’abord auprès des clients de son programme de cybersécurité Daybreak, avant de rejoindre les offres payantes Pro, Plus, Enterprise et Business de ChatGPT, ainsi que l’API. La société doit également proposer le modèle via Amazon Web Services (AWS), ce qui ouvre son utilisation à davantage d’entreprises et d’applications professionnelles.

Côté prix, GPT-6 Astra en mode standard coûte 10 dollars en entrée pour un million de tokens et 50 dollars en sortie. La version plus rapide (Fast Mode) coûte le double, avec 20 dollars en entrée et 100 dollars en sortie.