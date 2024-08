Le remake d’Until Dawn a une date de sortie sur PC et PS5 (+trailer)

C’était dans l’air depuis quelques temps : l’exclusivité PlayStation 4 Until Dawn fait l’objet d’un remake, reconstruit de fond en comble avec l’Unreal Engine 5, et dont la sortie est prévue sur PlayStation 5 et PC le 4 octobre prochain. Cette nouvelle version, développée par le studio Ballistic Moon, vise à améliorer les aspects cinématographiques du jeu et bien évidemment nombre d’éléments graphiques (assets, textures, modèles de personnages, etc.). Le remake introduira également une perspective à la troisième personne (avec une caméra contrôlable), plus d’items à collectionner, un prologue remanié, et des fonctionnalités d’accessibilité supplémentaires et sans doute quelques autres surprises supplémentaires.

On notera qu’outre ce remake prometteur d’un des chefs d’oeuvre du jeu d’horreur narratif, Until Dawn est aussi en cours d’adaptation cinématographique, la préproduction ayant démarré depuis quelques semaines. Le casting de cette adaptation est composé principalement d’Ella Rubin (L’Idée d’être avec toi), Michael Cimino (Love, Victor), Ji-young Yoo (Les Expatriées) et Odessa A’zion (Hellraiser 2022, Grand Army). Le scénario est de Gary Dauberman (Salem’s Lot de 2024) et l’on espère bien sûr que ce dernier ne s’éloignera pas trop de la trame principale du jeu.