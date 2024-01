[Maj] Le jeu d’aventure horrifique Until Dawn sera adapté en film

Par de nombreux aspects, le jeu d’aventure horrifique Until Dawn de Supermassive Games tient plus du film interactif que du jeu vidéo, les séquences de gameplay se résumant la plupart du temps à des boites à choix multiples et des QTE. La mise en scène des plans, les dialogues ainsi que la réalisation générale de ce titre tendent tous vers ce « Graal » du film-jeu, un hybride qui a forcément ses points forts mais aussi pas mal de limitations (et notamment une rejouabilité limitée). C’est aussi sans doute parce que ce jeu atypique inscrit sa narration dans le genre du slasher (thématique du tueur en série) qu’une adaptation cinéma verra le jour. Le jeu-film va donc devenir un vrai film, ce qui est peut-être in fine sa destinée la plus logique.

Si l’on en croit le site Hollywood Reporter, le tandem David F. Sandberg et Gary Dauberman (It, Annabelle, La Nonne) se chargera de cette adaptation à partir d’un scénario écrit par Blair Butler (The Invitation). Il est à noter que Sandberg et Doberman ont déjà travaillé ensemble sur Annabelle : Creation en 2017, ce qui devrait assurer une mise en route assez rapide du projet (il y aura forcément des automatismes et des habitudes de travail en commun). Le synopsis de l’intrigue n’est pas encore posé, si n’est que l’on aura droit à « une lettre d’amour classée R au genre de l’horreur ». Rien que ça.

As our partnership with Sony Pictures continues to grow, we're thrilled to work on our first movie with Screen Gems. We have a creative dream team working on Until Dawn, all huge fans of the game. @Sony @PlayStation @SonyPictures @CarterSwan https://t.co/6U3xM0bRgh — Asad Qizilbash (@aqizil) January 17, 2024

Pour rappel, les malheureux protagonistes du jeu étaient déjà interprétés par de véritables acteurs (via la Motion capture), avec notamment Hayden Panettiere (Heroes) et Rami Malek (Mr. Robot) au casting. Les retrouvera t-on dans le jeu ? Pour l’instant aucune rumeur n’a fuité à ce sujet.

MaJ (le 18/01/24) : PlayStation Production a confirmé l’information. Le label Screen Gems de Sony Pictures et le tandem Asad Qizilbash et Carter Swan de Sony Pictures participeront au projet.

