TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet WeatherNext 3 : Google dévoile son IA pour des prévisions météo plus précises
Internet

WeatherNext 3 : Google dévoile son IA pour des prévisions météo plus précises

3 min.
3 Sep. 2026 • 22:50
0

Google DeepMind et Google Research lancent WeatherNext 3, leur nouveau modèle d’intelligence artificielle consacré aux prévisions météorologiques. Le système exploite directement des observations satellitaires en temps réel pour produire des prévisions mondiales actualisées toutes les heures. Google annonce également une résolution pouvant atteindre 5 kilomètres, soit une précision nettement supérieure à celle de WeatherNext 2. Le modèle doit notamment mieux anticiper les phénomènes locaux et rapides, comme les précipitations.

WeatherNext 3 Meteo

Des progrès importants pour la pluie et la neige

WeatherNext 3 s’attaque à l’un des problèmes les plus complexes de la météorologie : prévoir précisément où et quand tomberont la pluie et la neige. Google affirme que son nouveau modèle améliore jusqu’à 50 % la précision des prévisions de précipitations lorsqu’elles portent sur au moins une journée à l’avance. Les performances progressent particulièrement dans les régions où les prévisions restent historiquement moins fiables.

Le modèle combine plusieurs sources d’observation, dont les données satellitaires de la NASA et des données issues de radars et de pluviomètres. Cette approche lui permet d’analyser directement l’état réel de l’atmosphère et de mieux détecter les structures météorologiques de petite taille. Google indique que WeatherNext 3 obtient les meilleurs résultats parmi les principaux modèles d’IA évalués en temps réel par Brightband.

Une IA météo intégrée aux services de Google

Google déploie déjà WeatherNext 3 dans plusieurs de ses produits. Les utilisateurs vont retrouver ses prévisions dans le moteur de recherche de Google, Gemini et Google Maps, tandis que les développeurs et les chercheurs pourront accéder aux données via Google Maps Platform, Google Earth Engine et les infrastructures cloud de l’entreprise. Cette disponibilité doit permettre d’exploiter les nouvelles prévisions dans des applications allant de la planification de déplacements à l’agriculture.

WeatherNext 3 cible aussi les secteurs fortement dépendants des conditions météorologiques. Google met notamment en avant la production d’énergie renouvelable, avec des prévisions concernant le vent à la hauteur des éoliennes, ainsi que l’agriculture, les transports et la gestion des phénomènes extrêmes. L’entreprise continue toutefois de présenter ses modèles comme un complément aux services météorologiques officiels pour les alertes et les consignes de sécurité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gouttes de Pluie Internet

Google dévoile WeatherNext 2, sa nouvelle IA précise pour la météo

Google Disco GenTab Internet

Google dévoile Disco, un navigateur IA expérimental capable de créer ses propres applications

Google Gemini Logo Logiciels

Gemini Spark : Google dévoile un agent IA actif 24 heures sur 24

Google Chrome Logo Icone Logiciels

Google Chrome dévoile ses sécurités pour la navigation agentique avec l’IA Gemini

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Until Dawn 2

Until Dawn 2 sortira le 28 janvier 2027 sur PS5 avec Dacre Montgomery au casting

3 Sep. 2026 • 21:11
0 Jeux vidéo

Sony a profité de son State of Play pour préciser la sortie d’Until Dawn 2. La suite du célèbre jeu d’horreur...

OpenAI Logo

GPT-6 Astra est disponible : OpenAI dévoile sa nouvelle IA puissante pour ChatGPT

3 Sep. 2026 • 20:53
0 Internet

Un an après GPT-5, OpenAI dévoile GPT-6 Astra, son nouveau modèle d’intelligence artificielle le plus puissant et le plus...

xCloud Cloud Gaming Smartphone Manette Xbox

Xbox Cloud Gaming évolue : limites mensuelles pour jouer et accès payant sans Game Pass

3 Sep. 2026 • 19:50
0 Jeux vidéo

Microsoft annonce deux changements importants pour le Xbox Cloud Gaming. Le premier concerne la mise en place de limites mensuelles pour jouer et le...

Drapeau France Tour Eiffel

Le ministère de la Transition écologique confirme une cyberattaque après avoir évoqué un « incident informatique »

3 Sep. 2026 • 19:17
0 Internet

Le ministère de la Transition écologique a reconnu avoir subi une véritable cyberattaque, après avoir d’abord...

M6 Disney Plus

Disney+ va diffuser des programmes de M6 en streaming

3 Sep. 2026 • 18:27
2 Internet

Après TF1 sur Netflix, voilà que M6 annonce un partenariat avec Disney+ pour diffuser certains de ses programmes sur le service de streaming...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prolongerait la vie des MacBook Pro Mini-LED jusqu’en 2028

Apple prolongerait la vie des MacBook Pro Mini-LED jusqu’en 2028

3 Sep. 2026 • 20:12

image de l'article Apple poursuivi pour l’App Tracking Transparency au Royaume-Uni

Apple poursuivi pour l’App Tracking Transparency au Royaume-Uni

3 Sep. 2026 • 17:27

image de l'article iPhone Ultra pliable : le prix élevé se confirme avant la keynote

iPhone Ultra pliable : le prix élevé se confirme avant la keynote

3 Sep. 2026 • 17:02

image de l'article Apple abandonnerait son MacBook pliable et un grand MacBook OLED

Apple abandonnerait son MacBook pliable et un grand MacBook OLED

3 Sep. 2026 • 16:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site