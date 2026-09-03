WeatherNext 3 : Google dévoile son IA pour des prévisions météo plus précises

Google DeepMind et Google Research lancent WeatherNext 3, leur nouveau modèle d’intelligence artificielle consacré aux prévisions météorologiques. Le système exploite directement des observations satellitaires en temps réel pour produire des prévisions mondiales actualisées toutes les heures. Google annonce également une résolution pouvant atteindre 5 kilomètres, soit une précision nettement supérieure à celle de WeatherNext 2. Le modèle doit notamment mieux anticiper les phénomènes locaux et rapides, comme les précipitations.

Des progrès importants pour la pluie et la neige

WeatherNext 3 s’attaque à l’un des problèmes les plus complexes de la météorologie : prévoir précisément où et quand tomberont la pluie et la neige. Google affirme que son nouveau modèle améliore jusqu’à 50 % la précision des prévisions de précipitations lorsqu’elles portent sur au moins une journée à l’avance. Les performances progressent particulièrement dans les régions où les prévisions restent historiquement moins fiables.

Le modèle combine plusieurs sources d’observation, dont les données satellitaires de la NASA et des données issues de radars et de pluviomètres. Cette approche lui permet d’analyser directement l’état réel de l’atmosphère et de mieux détecter les structures météorologiques de petite taille. Google indique que WeatherNext 3 obtient les meilleurs résultats parmi les principaux modèles d’IA évalués en temps réel par Brightband.

Une IA météo intégrée aux services de Google

Google déploie déjà WeatherNext 3 dans plusieurs de ses produits. Les utilisateurs vont retrouver ses prévisions dans le moteur de recherche de Google, Gemini et Google Maps, tandis que les développeurs et les chercheurs pourront accéder aux données via Google Maps Platform, Google Earth Engine et les infrastructures cloud de l’entreprise. Cette disponibilité doit permettre d’exploiter les nouvelles prévisions dans des applications allant de la planification de déplacements à l’agriculture.

WeatherNext 3 cible aussi les secteurs fortement dépendants des conditions météorologiques. Google met notamment en avant la production d’énergie renouvelable, avec des prévisions concernant le vent à la hauteur des éoliennes, ainsi que l’agriculture, les transports et la gestion des phénomènes extrêmes. L’entreprise continue toutefois de présenter ses modèles comme un complément aux services météorologiques officiels pour les alertes et les consignes de sécurité.