Jeux vidéo

[CES 2026] Nvidia DLSS 4.5 est disponible : meilleurs graphismes et FPS multipliés par 6

6 Jan. 2026 • 9:18
0

Nvidia profite du CES 2026 pour lancer le DLSS 4.5, une évolution de sa technologie de mise à l’échelle intégrant un modèle de seconde génération pour tous les possesseurs de cartes graphiques RTX. Cette mise à jour met également en place une version améliorée de la fonctionnalité Multi Frame Generation (MFG) exclusive aux GPU RTX 50, capable de générer cinq images artificielles pour une seule image rendue nativement afin d’augmenter son nombre de FPS.

Nvidia DLSS 4.5

DLSS 4.5 intègre un modèle IA plus puissant

Le cœur de cette mise à jour réside dans l’adoption d’un nouveau modèle de transformateur pour la « Super Resolution ». Nvidia indique que cette seconde itération est la plus sophistiquée jamais conçue : elle exploite une puissance de calcul cinq fois supérieure à l’original et a été entraînée sur un jeu de données haute fidélité considérablement élargi.

Bien que le DLSS 4.5 soit compatible avec toutes les cartes graphiques, les RTX 40 et RTX 50 en tirent le meilleur parti grâce à leurs cœurs Tensor plus avancés. L’objectif est d’améliorer la compréhension des scènes par l’IA pour affiner l’éclairage, la netteté des bords et la clarté des mouvements.

Nvidia a démontré ces gains concrets sur plusieurs titres :

  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : réduction notable du ghosting (images fantômes).
  • Indiana Jones et le Cercle ancien : amélioration de l’anti-aliasing.
  • Kingdom Come: Deliverance II : diminution des scintillements dans certaines scènes.

Jouer en 4K 240 FPS avec le mode 6x

Si l’amélioration des graphismes concerne tout le monde, Nvidia réserve une nouveauté aux propriétaires de cartes RTX 50. Prévu pour le printemps 2026, le nouveau mode Multi Frame Generation x6 cible spécifiquement les jeux en 4K à 240 FPS. Contrairement au DLSS 4 qui plafonnait à trois images supplémentaires, ce mode insère cinq images générées par IA pour chaque image calculée par le GPU.

Nvidia DLSS 4.5 Benchmarks

Le constructeur propose par ailleurs le Dynamic Multi Frame Generation. Ce système ajuste automatiquement le niveau de génération d’images en temps réel. Lorsque la charge graphique s’intensifie, le système augmente la génération pour compenser les chutes de performances et maintenir la fluidité. À l’inverse, il réduit le multiplicateur quand la charge diminue pour économiser les ressources de calcul.

Le DLSS 4.5 est disponible dès aujourd’hui

Les joueurs peuvent accéder au DLSS 4.5 immédiatement pour plus de 400 jeux et applications via l’application Nvidia qui permet de forcer l’activation de la technologie sur des titres non mis à jour officiellement. En l’état, c’est disponible avec la bêta de l’application Nvidia. Il faudra attendre le 13 janvier pour avoir la version stable.

Pour ce qui est des fonctionnalités avancées de génération d’images (mode 6x et mode dynamique) pour les RTX 50, le lancement se fera plus tard, Nvidia évoquant une fenêtre de lancement vague située au printemps 2026.

