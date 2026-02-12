Free Mobile prévient ses abonnés de la coupure prochaine de la 2G

Free Mobile avertit par e-mail certains de ses abonnés que les téléphones compatibles uniquement avec la 2G ne permettront bientôt plus de passer d’appels ni d’envoyer de SMS, conséquence directe de l’extinction progressive du réseau 2G d’Orange à partir du 31 mars 2026. Cette communication révèle la dépendance structurelle de Free qui ne dispose d’aucun réseau 2G propre et s’appuie depuis son lancement sur un accord d’itinérance nationale avec l’opérateur historique.
Contrairement à SFR et Bouygues Telecom qui possèdent leurs infrastructures 2G, Free Mobile subit passivement la décision d’Orange de démanteler cette technologie au profit de la 4G et de la 5G qui ont l’avantage d’être plus performantes, plus fiables et plus respectueuses de l’environnement. La disparition de la 2G chez Orange entraîne mécaniquement la fin de ce service pour les abonnés Free Mobile encore équipés d’anciens téléphones.
L’extinction suit un déploiement territorial progressif sur six mois. Voici le calendrier pour l’extinction de la 2G :
Ce calendrier, entièrement dicté par Orange, contraint Free à mettre ern place une campagne de communication réactive.
Free invite les abonnés concernés à remplacer leur téléphone par un modèle compatible 4G, orientant vers son site ou ses boutiques pour un accompagnement personnalisé. L’opérateur propose un paiement en quatre fois sans frais sur plusieurs smartphones, tentant d’atténuer la contrainte financière de ce remplacement imposé.
Des téléphones à touches compatibles 4G figurent également au catalogue, ciblant les utilisateurs réfractaires aux smartphones qui souhaitent conserver une interface simple. Dans certains cas, Free déploie des promotions ciblées pour accélérer la migration, transformant une contrainte technique en opportunité commerciale de renouvellement de parc.
Voici l’e-mail de Free Mobile :
Cette campagne illustre le paradoxe des opérateurs : bénéficier de l’infrastructure d’un tiers réduit les investissements initiaux, mais expose à des décisions unilatérales qui forcent des adaptations rapides.
SOURCEUnivers Freebox
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Les développeurs les plus performants de Spotify n’ont pas écrit une seule ligne de code depuis décembre, selon Gustav...
La Chine vient de franchir une étape déterminante dans son ambition d’envoyer des astronautes sur la Lune avant la fin de la...
Les robots domestiques peuplent la science-fiction depuis plus d’un siècle, mais dans la réalité, nos tâches...
Sony dévoile les WF-1000XM6, des écouteurs sans fil dotés du processeur QN3e qui améliore la suppression du bruit ambiant...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
12 Feb. 2026 • 20:40
12 Feb. 2026 • 20:08
12 Feb. 2026 • 18:16
12 Feb. 2026 • 17:08