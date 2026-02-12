Free Mobile prévient ses abonnés de la coupure prochaine de la 2G

Free Mobile avertit par e-mail certains de ses abonnés que les téléphones compatibles uniquement avec la 2G ne permettront bientôt plus de passer d’appels ni d’envoyer de SMS, conséquence directe de l’extinction progressive du réseau 2G d’Orange à partir du 31 mars 2026. Cette communication révèle la dépendance structurelle de Free qui ne dispose d’aucun réseau 2G propre et s’appuie depuis son lancement sur un accord d’itinérance nationale avec l’opérateur historique.

Contrairement à SFR et Bouygues Telecom qui possèdent leurs infrastructures 2G, Free Mobile subit passivement la décision d’Orange de démanteler cette technologie au profit de la 4G et de la 5G qui ont l’avantage d’être plus performantes, plus fiables et plus respectueuses de l’environnement. La disparition de la 2G chez Orange entraîne mécaniquement la fin de ce service pour les abonnés Free Mobile encore équipés d’anciens téléphones.

Une coupure de la 2G dès le 31 mars 2026

L’extinction suit un déploiement territorial progressif sur six mois. Voici le calendrier pour l’extinction de la 2G :

31 mars 2026 dans l’unité urbaine de Biarritz, Anglet, Bayonne (Côte basque 64)

12 mai 2026 dans les Landes (40) et le reste des Pyrénées-Atlantique (64)

9 juin 2026 en Ariège (09), en Haute-Garonne (31), dans le Gers (32), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Hautes-Pyrénées (65) et le Tarn-et-Garonne (82)

Septembre 2026 pour l’arrêt définitif dans le reste de la France métropolitaine

Ce calendrier, entièrement dicté par Orange, contraint Free à mettre ern place une campagne de communication réactive.

Des offres pour passer sur la 4G

Free invite les abonnés concernés à remplacer leur téléphone par un modèle compatible 4G, orientant vers son site ou ses boutiques pour un accompagnement personnalisé. L’opérateur propose un paiement en quatre fois sans frais sur plusieurs smartphones, tentant d’atténuer la contrainte financière de ce remplacement imposé.

Des téléphones à touches compatibles 4G figurent également au catalogue, ciblant les utilisateurs réfractaires aux smartphones qui souhaitent conserver une interface simple. Dans certains cas, Free déploie des promotions ciblées pour accélérer la migration, transformant une contrainte technique en opportunité commerciale de renouvellement de parc.

Voici l’e-mail de Free Mobile :

Cette campagne illustre le paradoxe des opérateurs : bénéficier de l’infrastructure d’un tiers réduit les investissements initiaux, mais expose à des décisions unilatérales qui forcent des adaptations rapides.