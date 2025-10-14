Fin de la 2G : Orange prévient ses abonnés avant chaque appel

Orange prévient certains clients de la fin du réseau 2G via un message diffusé avant chaque appel. L’opérateur commence par les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, premiers territoires où la 2G disparaîtra à partir de mars 2026. L’annonce peut être désactivée sur demande, mais il faudra malgré tout remplacer son mobile 2G avant la coupure locale.

Une alerte vocale d’Orange pour les téléphones 2G

iGen rapporte que depuis le 7 octobre, les abonnés localisés dans les Landes (40) ou les Pyrénées-Atlantiques (64) encore équipés d’un mobile 2G entendent automatiquement l’annonce suivante avant chaque appel sortant :

Orange a annoncé l’arrêt de son réseau 2G en 2026. Vous utilisez un téléphone 2G, il ne fonctionnera plus dès fin mars 2026 dans certaines communes. Pensez à le changer dès maintenant pour un téléphone compatible 4G ou 5G. RDV en boutique Orange ou au 3900 pour être accompagné.

Ce dispositif vise les zones qui ouvriront la marche de l’extinction du réseau 2G. Toutefois, les premiers retours montrent des incompréhensions. Sur le forum d’Orange, un internaute relate que sa mère âgée de 97 ans a cru à un arrêt immédiat, alors que sa commune n’est concernée qu’en mai 2026. Il s’interroge : « Ce message va-t-il se répéter de manière incessante pendant 7 mois ? ».

Par la suite, l’alerte doit s’étendre progressivement à l’ensemble du pays à mesure que d’autres départements approchent de leur échéance.

Extinction progressive de la 2G : dates clés et départements concernés

Le 31 mars 2026, la 2G sera d’abord coupée à Biarritz, Anglet et Bayonne. Ensuite, le 12 mai 2026, le reste des Pyrénées-Atlantiques ainsi que les Landes passeront à l’arrêt de la 2G. Puis, une nouvelle vague interviendra le 9 juin en Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn-et-Garonne (82).

Enfin, à partir de fin septembre 2026, le reste de la France métropolitaine mettra fin à la 2G d’Orange. À noter, les calendriers exacts de SFR et de Bouygues ne sont pas encore disponibles.

Les abonnés concernés peuvent demander la désactivation de l’annonce automatique en contactant le 3900. Ainsi, l’appel ne sera plus précédé du message, mais il restera indispensable d’anticiper le changement de téléphone.

En pratique, le jour où la 2G sera coupée, un téléphone limité à cette technologie ne permettra plus d’émettre d’appels. Il convient donc de migrer vers un mobile compatible 4G ou 5G, conformément aux recommandations de l’annonce d’Orange.