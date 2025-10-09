TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Intel annonce XeSS 3 avec Multi Frame Generation (MFG) pour défier le DLSS de Nvidia
Matériel et Accessoires

Intel annonce XeSS 3 avec Multi Frame Generation (MFG) pour défier le DLSS de Nvidia

9 Oct. 2025 • 17:10
0

Intel a levé le voile sur XeSS 3, la prochaine version majeure de sa technologie d’upscaling par intelligence artificielle. La nouveauté phare, baptisée XeSS-MFG (Multi Frame Generation), vise à concurrencer directement le DLSS de Nvidia en proposant une génération d’images multiples pour une fluidité accrue, mais avec une approche plus universelle.

Intel XeSS 3 Multi Frame Generation MFG

Une interpolation d’images pour quadrupler les FPS

Avec XeSS-MFG, Intel ne se contente plus de l’upscaling traditionnel et se lance dans la génération d’images intermédiaires. Cette technologie est capable d’interpoler jusqu’à trois images supplémentaires à partir de deux images sources, permettant potentiellement de multiplier par quatre le nombre d’images affichées par seconde. Elle s’appuie sur un réseau de flux optique qui analyse les vecteurs de mouvement et les tampons de profondeur pour créer ces images additionnelles.

En cela, Intel devient le deuxième fabricant de cartes graphiques, après Nvidia et son DLSS 4, à proposer une telle fonctionnalité. La firme fait le choix de passer directement à une génération d’images multiples, sans étape intermédiaire.

Intel XeSS 3 Multi Frame Generation MFG 2

La compatibilité matérielle, l’atout maître d’Intel

Le principal argument de différenciation d’Intel réside dans sa stratégie d’ouverture. Contrairement à Nvidia qui limite la nouveauté aux récentes cartes graphiques GeForce RTX 40 et 50, XeSS 3 MFG sera compatible avec toutes les cartes graphiques Arc dotées de matériel XMX. Cela inclut les actuelles Arc A, les puces graphiques des Core Ultra 200 (Xe2), ainsi que les futures Arc B (Xe3).

Plus encore, Intel a annoncé qu’un support pour les anciennes cartes graphiques Xe1 sera ajouté ultérieurement. L’entreprise devient ainsi la première à proposer la génération d’images multiples sur plusieurs générations de matériel, démocratisant l’accès à cette technologie avancée.

De nouveaux outils de contrôle et d’optimisation pour les joueurs

Cette mise à jour s’accompagnera de nouvelles options dans le panneau de contrôle Intel Graphics Software. Une fonction « Frame Generation Override » permettra aux joueurs de sélectionner manuellement le facteur de multiplication des images (2x, 3x ou 4x). Une autre option, inspirée d’AMD, autorisera l’allocation de mémoire système partagée pour les charges de travail du processeur graphique intégré et du NPU.

Pour améliorer l’expérience de jeu, Intel intégrera également un système de précompilation des shaders via le cloud. Cette technique, utilisant le système de Microsoft, vise à réduire les saccades lors du premier lancement d’un jeu. Ces avancées logicielles seront couplées à des optimisations matérielles comme l’Intelligent Bias Control v3 sur les futurs processeurs Panther Lake (plus de détails ici).

Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée, le déploiement de XeSS 3 et de ces nouvelles fonctionnalités est attendu pour 2026, en même temps que le lancement de la plateforme Panther Lake et de l’architecture graphique Xe3.

