TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel pour les puces
Hors-Sujet

Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel pour les puces

18 Sep. 2025 • 16:03
0

Nvidia annonce aujourd’hui un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, marquant un tournant décisif pour le géant des semi-conducteurs en difficulté. Cette opération s’accompagne d’un accord de collaboration ambitieux visant à développer conjointement des puces pour les data centers et ordinateurs.

Nvidia Logo

Une collaboration technique « historique »

L’investissement se concrétisera par l’acquisition d’actions Intel au prix de 23,28 dollars par action, soit environ 7 % de moins que le cours de clôture de mercredi. Cette transaction, soumise aux approbations réglementaires habituelles, confèrera à Nvidia une participation d’environ 4 % dans Intel.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, qualifie ce rapprochement de « collaboration historique » qui unit « étroitement l’IA et le calcul accéléré de Nvidia avec les processeurs d’Intel et le vaste écosystème x86 ». Cette fusion technique repose sur la technologie NVLink de Nvidia, permettant une connexion transparente entre les architectures des deux constructeurs.euronews+3

Pour les data centers, Intel concevra des processeurs x86 personnalisés destinés aux plateformes d’infrastructure d’intelligence artificielle de Nvidia. Concernant les ordinateurs, Intel développera des systèmes sur puce (SoC) x86 intégrant des GPU RTX de Nvidia. Ces nouveaux SoC x86 RTX équiperont les PC nécessitant une intégration haute performance entre processeurs et puces graphiques.

Impact boursier spectaculaire et soutien institutionnel

L’annonce provoque un séisme boursier favorable à Intel. L’action du constructeur s’est envolée de 30 % avant l’ouverture des marchés, atteignant environ 33 dollars. Elle est maintenant à 31,02 dollars (+24,58 %). Parallèlement, les titres Nvidia progressent de 2 %. Cette hausse positionne Intel pour une sortie potentielle de sa phase de consolidation de 30 semaines.

Cet investissement intervient quelques semaines seulement après l’entrée du gouvernement américain au capital d’Intel. L’administration Trump a acquis une participation d’environ 10 % pour 8,9 milliards de dollars le mois dernier. Cette double injection de capitaux offre une bouée de sauvetage cruciale à Intel qui traverse une période difficile.

Intel a notamment raté le virage de l’informatique mobile avec les processeurs pour smartphones, puis celui de l’intelligence artificielle qui a propulsé Nvidia au rang d’entreprise la plus valorisée au monde.

Cette collaboration marque potentiellement le début d’une nouvelle ère pour Intel dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence Artificielle Hors-Sujet

Exportations de puces IA : les États-Unis renforcent leur contrôle, ce qui dérange Nvidia

Nvidia Blackwell Ultra Matériel

Nvidia dévoile ses nouvelles puces IA : Blackwell Ultra, Vera Rubin et Rubin Ultra

Nvidia Logo Hors-Sujet

Nvidia réduit de manière significative sa participation dans Arm

Nvidia Jetson Thor Matériel

Nvidia met en vente Jetson Thor, sa puce pour alimenter des robots

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 septembre

18 Sep. 2025 • 16:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ray-Ban Meta Gen 2

Ray-Ban Meta (Gen 2) : voici les nouveautés, dont une hausse de prix

18 Sep. 2025 • 14:10
0 Matériel

Meta dévoile aujourd’hui la deuxième génération de ses lunettes connectées Ray-Ban, marquant une évolution...

Twilight Imperium

Twilight Imperium : le légendaire jeu de stratégie sur table est adapté en jeu vidéo (trailer)

18 Sep. 2025 • 13:15
0 Jeux vidéo

Véritable monument du jeu de stratégie sur table, Twilight Imperium s’est imposé comme l’une des expériences les...

Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard : Meta dévoile de nouvelles lunettes connectées conçues pour les athlètes

18 Sep. 2025 • 11:50
0 Actu OS

À l’occasion de sa conférence annuelle Meta Connect 2025, Meta a dévoilé les Oakley Meta Vanguard, une nouvelle paire de...

Meta Horizon TV

Horizon TV : Meta lance un hub TV et médias sur ses casques Quest

18 Sep. 2025 • 10:49
0 Logiciels

Meta poursuit son ambition de transformer ses casques Quest en véritables plateformes multimédias. Lors de la conférence Meta...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple expédie les iPhone 17 et Air en Europe

Apple expédie les iPhone 17 et Air en Europe

18 Sep. 2025 • 15:30

image de l'article Apple Watch : voici comment fonctionnent les nouvelles alertes d’hypertension avec watchOS 26

Apple Watch : voici comment fonctionnent les nouvelles alertes d’hypertension avec watchOS 26

18 Sep. 2025 • 14:40

image de l'article Apple TV+ réunit Ben Stiller et Jessica Chastain dans la mini série “The Off Weeks”

Apple TV+ réunit Ben Stiller et Jessica Chastain dans la mini série “The Off Weeks”

18 Sep. 2025 • 13:21

image de l'article Safari Technology Preview : Apple propose la version 228

Safari Technology Preview : Apple propose la version 228

18 Sep. 2025 • 12:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site