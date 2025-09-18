Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel pour les puces

Nvidia annonce aujourd’hui un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, marquant un tournant décisif pour le géant des semi-conducteurs en difficulté. Cette opération s’accompagne d’un accord de collaboration ambitieux visant à développer conjointement des puces pour les data centers et ordinateurs.

Une collaboration technique « historique »

L’investissement se concrétisera par l’acquisition d’actions Intel au prix de 23,28 dollars par action, soit environ 7 % de moins que le cours de clôture de mercredi. Cette transaction, soumise aux approbations réglementaires habituelles, confèrera à Nvidia une participation d’environ 4 % dans Intel.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, qualifie ce rapprochement de « collaboration historique » qui unit « étroitement l’IA et le calcul accéléré de Nvidia avec les processeurs d’Intel et le vaste écosystème x86 ». Cette fusion technique repose sur la technologie NVLink de Nvidia, permettant une connexion transparente entre les architectures des deux constructeurs.euronews+3

Pour les data centers, Intel concevra des processeurs x86 personnalisés destinés aux plateformes d’infrastructure d’intelligence artificielle de Nvidia. Concernant les ordinateurs, Intel développera des systèmes sur puce (SoC) x86 intégrant des GPU RTX de Nvidia. Ces nouveaux SoC x86 RTX équiperont les PC nécessitant une intégration haute performance entre processeurs et puces graphiques.

Impact boursier spectaculaire et soutien institutionnel

L’annonce provoque un séisme boursier favorable à Intel. L’action du constructeur s’est envolée de 30 % avant l’ouverture des marchés, atteignant environ 33 dollars. Elle est maintenant à 31,02 dollars (+24,58 %). Parallèlement, les titres Nvidia progressent de 2 %. Cette hausse positionne Intel pour une sortie potentielle de sa phase de consolidation de 30 semaines.

Cet investissement intervient quelques semaines seulement après l’entrée du gouvernement américain au capital d’Intel. L’administration Trump a acquis une participation d’environ 10 % pour 8,9 milliards de dollars le mois dernier. Cette double injection de capitaux offre une bouée de sauvetage cruciale à Intel qui traverse une période difficile.

Intel a notamment raté le virage de l’informatique mobile avec les processeurs pour smartphones, puis celui de l’intelligence artificielle qui a propulsé Nvidia au rang d’entreprise la plus valorisée au monde.

Cette collaboration marque potentiellement le début d’une nouvelle ère pour Intel dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.