Panther Lake : Intel dévoile ses nouveaux processeurs Core Ultra 3

9 Oct. 2025 • 16:40
Prévus pour la fin 2025, les processeurs Panther Lake (Core Ultra 3) sont sans doute les plus importants lancés par Intel depuis des années. Premiers à bénéficier du processus de gravure 18A, ils constituent un test crucial pour la nouvelle stratégie de l’entreprise, qui doit prouver qu’elle peut rivaliser, voire surpasser, ses concurrents comme Apple, AMD et Qualcomm.

Processeurs Intel Panther Lake

Une architecture pour unifier toute la gamme d’ordinateurs portables

La grande nouveauté de Panther Lake (Intel Core Ultra 3) est son ambition d’équiper une très large gamme d’appareils. Contrairement aux générations précédentes, Intel a conçu trois variantes de ce processeur. Ceux-ci pourront remplacer aussi bien les processeurs ultra-basse consommation Lunar Lake des machines fines et légères que les puces haute performance Arrow Lake-H des ordinateurs portables les plus puissants.

Cette gamme unifiée se déclinera en versions à 8 et 16 cœurs, avec des configurations graphiques variées, allant jusqu’à une puce dotée de 12 cœurs graphiques Xe3 et de 12 unités de ray-tracing.

Grâce aux nouveaux cœurs Cougar Cove (performance) et Darkmont (efficacité), gravés en 18A, Intel promet des gains importants. L’entreprise annonce jusqu’à 50 % de performances multi-thread supplémentaires à consommation égale par rapport à Lunar Lake. Inversement, à performance égale avec un seul thread, la consommation sera réduite de 40 %.

Processeurs Intel Panther Lake Configurations

Intel affirme même que la puce entière consommera jusqu’à 10 % de moins que Lunar Lake dans des usages réels, ce qui devrait se traduire par une meilleure autonomie. Côté graphique, la promesse est tout aussi alléchante avec un gain de puissance de plus de 50 % pour la configuration la plus musclée.

Un processeur conçu pour améliorer l’expérience gaming

Le jeu vidéo est clairement une priorité pour Panther Lake. Les processeurs intègrent une nouvelle technologie nommée « Intelligent Bias Control v3 » qui communique avec Windows pour décharger intelligemment certaines tâches de jeu sur les cœurs à haute efficacité (cœurs E). L’objectif est de libérer un maximum de puissance pour le processeur graphique, là où les jeux en ont le plus besoin.

De plus, Intel met en place un système de précompilation des shaders de jeux. Ces derniers seront stockés dans le cloud et téléchargés automatiquement sur l’appareil pour réduire les saccades et améliorer la fluidité dès le lancement des titres.

Des améliorations multiples, mais quelques compromis

Les processeurs Panther Lake embarquent également un nouveau processeur neuronal (NPU) pour l’IA, plus compact, et supporte jusqu’à 96 Go de RAM. Cependant, tout n’est pas entièrement nouveau. La puce intègre le Thunderbolt 4 et non la dernière version 5. De plus, la fabrication est hybride : seule la tuile de calcul principale est gravée en interne sur le processus 18A, tandis que d’autres parties, dont la version la plus puissante du processeur graphique, sont confiées à des fondeurs externes.

Malgré cela, Intel se montre confiant, affirmant que la puce est « déjà en production, en bonne voie pour respecter les engagements clients et prête à devenir la plateforme PC la plus largement adoptée de l’industrie ». La société partagera d’autres détails plus techniques ultérieurement.

