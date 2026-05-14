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AMD annonce l’arrivée du FSR 4.1 sur ses anciennes cartes graphiques

2 min.
14 Mai. 2026 • 20:54
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AMD met fin à l’une des frustrations les plus visibles autour du FSR 4. Jusqu’ici réservé aux cartes graphiques Radeon RX 9000 avec l’architecture RDNA 4, le FSR 4.1 va commencer à s’étendre aux générations précédentes, d’abord sur RDNA 3 en juillet 2026, puis sur RDNA 2 au début de 2027.

AMD Radeon RX 6700 XT

Enfin le FSR 4.1 pour les RX 7000 et RX 6000

Depuis le lancement du FSR 4 en janvier 2025, les possesseurs des cartes graphiques Radeon RX 7000 et RX 6000 restaient bloqués sur le FSR 3 pendant qu’AMD réservait sa nouvelle génération d’upscaling concurrente au DLSS de Nvidia à ses GPU les plus récents.

Le calendrier retenu montre toutefois qu’AMD avance par étapes. Les premières cartes graphiques servies seront les Radeon RX 7000 avec le FSR 4.1 qui arrivera en juillet 2026 avec plus de 300 jeux pris en charge dès le lancement. Les Radeon RX 6000 devront, elles, attendre le début de 2027.

L’intérêt de ce portage ne tient pas seulement au nombre de GPU concernés. Le FSR 4 marque une rupture avec les versions précédentes en s’appuyant sur l’apprentissage automatique pour l’upscaling dans une logique qui rapproche davantage AMD des approches déjà utilisées par Nvidia avec son DLSS.

Pour les joueurs équipés en RDNA 3 et plus tard en RDNA 2, l’enjeu principal sera donc la qualité d’image. AMD promet des visuels plus nets et une meilleure fluidité perçue, ce qui permettra à ces cartes graphiques plus anciennes de profiter d’une amélioration bien plus significative qu’une simple mise à jour mineure.

Jack Huynh, le responsable de la division informatique et graphisme chez AMD, présente d’ailleurs cette extension comme un enjeu d’écosystème, en indiquant qu’AMD fait tourner plus d’un milliard d’appareils de jeu dans le monde.

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