[IFA] Anker SOLIX Solarbank Max : jusqu’à 42 kWh pour stocker l’énergie solaire

Anker a présenté à l’IFA 2026 le SOLIX Solarbank Max, un système de stockage domestique modulaire qui veut rapprocher une installation solaire à brancher d’une batterie résidentielle complète. Sa configuration annoncée combine jusqu’à 10 kW d’entrée solaire, 7 kWh de stockage et 3 500 W de puissance alternative. Plusieurs modules peuvent porter la capacité totale à 42 kWh.

Le constructeur décrit le Solarbank Max comme le premier système « plug-in » atteignant les caractéristiques d’une batterie domestique. Cette formule reste une affirmation commerciale : le produit n’a pas encore démontré dans tous les pays qu’il peut être installé aussi simplement qu’un petit kit de balcon. Anker n’a communiqué ni prix, ni calendrier de vente détaillé, ni liste de certifications nationales.

De 7 à 42 kWh selon les besoins du foyer

La modularité permet de commencer avec une capacité de 7 kWh, puis d’ajouter du stockage si la consommation augmente. À titre d’ordre de grandeur, 7 kWh peuvent absorber une partie importante de la production solaire d’une journée pour la restituer le soir, tandis que 42 kWh visent des usages beaucoup plus lourds. La durée réelle dépendra toujours des appareils alimentés, des pertes de conversion et de la réserve conservée par le système.

Une entrée solaire de 10 kW place le Max au-dessus des petits équipements associés à un ou deux panneaux de balcon. La sortie alternative maximale de 3 500 W permettrait d’alimenter plusieurs appareils courants en même temps, sans couvrir automatiquement tous les besoins d’un logement. Chauffage électrique, plaques de cuisson, chauffe-eau ou recharge d’un véhicule peuvent rapidement dépasser cette puissance lorsqu’ils fonctionnent ensemble.

La capacité maximale ne doit pas non plus être confondue avec l’énergie utilisable. Les batteries conservent généralement des marges pour leur protection, et l’électronique consomme une petite partie de l’énergie stockée. Anker doit encore préciser la chimie des cellules, le nombre de cycles garanti, le rendement complet entre panneaux, batterie et prise, ainsi que les conditions de remplacement des modules.

Le logiciel veut choisir le bon moment pour stocker

Le Solarbank Max s’appuie sur la plateforme de gestion énergétique d’Anker. Celle-ci doit suivre plus de 870 tarifs dynamiques d’électricité et décider quand charger, conserver l’énergie ou la renvoyer vers le réseau. L’idée est simple : stocker lorsque l’électricité est abondante ou peu chère, puis éviter d’acheter au moment où le prix monte.

Cette optimisation dépend toutefois du contrat du foyer, des règles locales d’injection et de la qualité des prévisions. Un algorithme peut arbitrer entre météo, production attendue et prix, mais il ne garantit pas une économie identique pour tous. En France, l’accès à un tarif dynamique, la rémunération de l’électricité injectée et les limites de puissance varient selon l’offre et le type d’installation.

Le mot « plug-in » devra donc être interprété avec prudence. Une batterie de cette puissance peut nécessiter un circuit dédié, des protections électriques adaptées, une mesure de la consommation de la maison et parfois l’intervention d’un professionnel. Les exigences de raccordement ne disparaissent pas parce qu’un câble possède une prise. La documentation européenne devra indiquer ce que l’utilisateur peut réellement installer seul et ce qui relève d’un électricien.

Une étape annoncée, pas encore un système livré

Anker étend avec ce modèle une gamme déjà passée des petites batteries solaires à des architectures plus proches du stockage résidentiel. Le Solarbank 4 Pro et la plateforme Plug-in Power 2.0 avaient établi les bases de cette stratégie. Le Max cherche désormais à couvrir davantage de panneaux, une puissance de sortie supérieure et plusieurs jours de réserve dans sa configuration la plus grande.

Le concept répond à une demande concrète : éviter de dimensionner définitivement une installation dès le premier achat. Un foyer peut vouloir commencer modestement, mesurer sa production, puis ajouter des batteries. Cette souplesse n’a d’intérêt que si les modules restent compatibles dans le temps et si l’application continue de fonctionner sans abonnement imprévu. La durée de garantie et la politique de mise à jour compteront autant que les chiffres de capacité.