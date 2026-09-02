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PC et systèmes

Windows 11 active une protection qui peut faire baisser les performances dans les jeux

3 min.
2 Sep. 2026 • 20:25
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Dès le mois prochain, Microsoft va renforcer la sécurité de Windows 11 avec une mise à jour qui activera la protection d’intégrité de la mémoire sur davantage de PC compatibles. Cette protection, basée sur la sécurité par virtualisation (VBS), vise notamment à empêcher des pilotes ou du code malveillant de compromettre le noyau de Windows. Un renforcement bienvenu côté sécurité, mais qui peut avoir une conséquence moins réjouissante pour certains joueurs : une baisse des performances.

Windows 11 Logo

Une protection plus efficace, mais pas sans coût pour les joueurs

L’intégrité de la mémoire, également connue sous le nom de HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), crée un environnement isolé grâce à la virtualisation matérielle afin de vérifier le code exécuté au niveau du noyau. Microsoft veut désormais en faire davantage une protection activée par défaut : les mises à jour Windows pourront également activer VBS lorsque celle-ci ne l’est pas déjà.

Le problème concerne les performances dans les jeux vidéo. Microsoft avait déjà reconnu que l’intégrité de la mémoire  et certaines fonctions de VBS pouvaient affecter les performances de gaming. Il se trouve que l’impact dépend fortement du matériel utilisé. Les processeurs récents seront moins concernés, tandis que certains PC équipés de processeurs plus anciens peuvent subir une baisse plus visible du nombre d’images par seconde (FPS) dans certains jeux.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à une dégradation systématique sur tous les PC. Microsoft affirme justement que Windows évaluera automatiquement l’aptitude de chaque appareil avant d’activer l’intégrité de la mémoire. Cette évaluation prendra notamment en compte les capacités matérielles, la compatibilité et les considérations de performances. L’objectif est donc de réserver l’activation automatique aux machines jugées suffisamment adaptées.

Les joueurs gardent la main sur la fonctionnalité

Autre point important : Microsoft ne forcera pas la réactivation de l’intégrité de la mémoire sur les machines où l’utilisateur ou l’administrateur l’a déjà volontairement désactivée. Les paramètres et politiques existants resteront donc respectés. Les PC concernés par le nouveau déploiement conserveront ainsi leur configuration actuelle s’ils avaient déjà fait ce choix.

Windows 11 Integrite De La Memoire

Pour vérifier l’état de la protection, il suffit de rechercher « Isolation du noyau » via la recherche de Windows, ce qui ouvre l’application Sécurité Windows. L’intégrité de la mémoire peut y être activée ou désactivée. Microsoft recommande néanmoins de conserver la fonction active pour bénéficier de la meilleure protection possible et, si elle est temporairement désactivée pour privilégier les performances dans un jeu, de la réactiver ensuite.

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