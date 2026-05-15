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KultureGeek PC et systèmes Windows Update va corriger tout seul certains mauvais pilotes sur Windows 11
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Windows Update va corriger tout seul certains mauvais pilotes sur Windows 11

2 min.
15 Mai. 2026 • 14:10
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Microsoft prépare une nouvelle fonction dans Windows 11 pour revenir automatiquement à un pilote stable quand une version défectueuse a été installée via Windows Update. Le changement doit éviter aux utilisateurs de devoir corriger eux-mêmes des problèmes de pilotes après une mise à jour.

Windows 11 Bureau PC Portable

Une fonction pour revenir sur un pilote fonctionnel avec Windows Update

La nouveauté s’appelle Cloud-Initiated Driver Recovery, ce qui peut se traduire par une récupération du pilote initiée depuis le cloud. Son rôle est : si un pilote diffusé par Windows Update pose problème, Microsoft pourra le remplacer à distance par une version précédemment fonctionnelle.

Jusqu’ici, le scénario était bien moins souple. Sur Windows 11, l’utilisateur doit généralement revenir désinstaller l’ancien pilote puis réinstaller une ancienne version fonctionnelle ou attendre qu’un fabricant publie une nouvelle version pour corriger le bug. Microsoft veut désormais automatiser cette étape.

Garrett Duchesne, responsable principal des programmes chez Microsoft, indique : « Lorsqu’un pilote est identifié comme présentant des problèmes de qualité pendant notre processus d’évaluation, Microsoft peut désormais lancer depuis le cloud une action de récupération, en remplaçant le pilote problématique sur les appareils concernés sans intervention manuelle de l’utilisateur ou du partenaire matériel ».

La fonction est actuellement testée avec les partenaires matériels de Microsoft. Son déploiement progressif doit commencer en septembre.

Ce changement ne vient pas seul. Microsoft prépare aussi plusieurs ajustements pour rendre Windows Update moins intrusif au quotidien. Les utilisateurs pourront prolonger la pause des mises à jour autant de fois que nécessaire. Il sera aussi possible d’ignorer certaines mises à jour pendant la configuration initiale d’un appareil, ainsi que de redémarrer ou d’éteindre un PC sans installer automatiquement une mise à jour en attente.

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