Windows 11 permet maintenant de sauter les mises à jour pendant la configuration

Microsoft permet désormais de sauter les mises à jour de Windows 11 lors la configuration d’un PC au moment du premier démarrage. Le groupe teste en parallèle la mise en pause des mises à jour sans limite de durée fixe.

Possibilité de passer les mises à jour au lancement

Concrètement, à la première configuration d’un PC sous Windows 11, un bouton « Mettre à jour plus tard » permet d’atteindre le bureau sans patienter pendant l’installation des mises à jour disponibles, un processus qui pouvait auparavant s’étirer considérablement. Ce changement s’applique aux appareils grand public qui ne sont pas gérés par une entreprise. Les administrateurs informatiques disposaient déjà de politiques dédiées pour contrôler ce comportement. Microsoft expérimentait cette fonctionnalité depuis plusieurs mois et elle est désormais activée par défaut pour tous les utilisateurs.

🚀 *new feature alert* New #Windows11 devices now give you the option to immediately skip updates during device setup – giving you the option of landing on the desktop faster or getting updates right away to land fully setup and ready to go. #UpdateControl #WindowsUpdate pic.twitter.com/c7PlsQmhTT — ariaupdated (@ariaupdated) April 13, 2026

Sur la mise en pause, Microsoft abandonne le système de paliers fixes (1, 2, 3, 4 ou 5 semaines maximum) au profit d’un sélecteur de date dans les paramètres de Windows Update. Repéré dans le build 26300.8170, ce calendrier permet de choisir précisément le jour de reprise des mises à jour, sans plafond prédéfini. Microsoft a également confirmé que les mises à jour en pause ne s’installeront plus de façon forcée lors d’un redémarrage, un comportement qui contournait jusqu’ici la pause.

Ces deux nouveautés laissent néanmoins plusieurs points de friction intacts. L’obligation de compte Microsoft à la configuration, que des ingénieurs Windows eux-mêmes qualifient de problématique, n’a pas encore été résolue. Le chiffrement BitLocker forcé et l’obligation de connexion Internet au premier démarrage restent également en place.