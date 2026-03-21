Windows 11 : Microsoft dévoile de nombreux changements après les critiques d’utilisateurs

Pavan Davuluri, responsable de Windows chez Microsoft, a publié un billet de blog détaillant une série de corrections qui s’attaquent directement aux reproches les plus récurrents des utilisateurs de Windows 11, de la barre des tâches aux mises à jour forcées en passant par les performances. Microsoft avait déjà promis des améliorations pour 2026. Les premières versions de test seront disponibles ce mois-ci et tout au long d’avril.

Une liste de corrections qui ressemble à un aveu

La barre des tâches de Windows 11 retrouve enfin sa mobilité. Il sera possible de la placer en haut de l’écran ou sur les côtés via un simple clic droit, une fonctionnalité présente dans les versions antérieures de Windows et supprimée dans Windows 11 malgré une demande massive des utilisateurs. Microsoft, qui avait longtemps soutenu que cette option n’était pas prioritaire, fait machine arrière.

L’Explorateur de fichiers bénéficiera de son lot de corrections : lancement plus rapide, navigation plus fluide, réduction des scintillements, meilleure latence de recherche, menus contextuels plus réactifs et opérations de copie et déplacement de fichiers plus fiables. L’explorateur de fichiers est l’un des composants les plus critiqués de Windows 11, souvent délaissé au profit d’alternatives tierces.

Windows Update fera aussi l’objet d’un assouplissement notable. Les utilisateurs pourront désormais ignorer les mises à jour lors de la configuration initiale, éteindre leur PC sans appliquer les mises à jour en attente et suspendre les mises à jour « aussi longtemps que souhaité » selon Microsoft, avec un seul redémarrage obligatoire par mois.

En ce qui concerne Copilot et les fonctionnalités d’intelligence artificielle au sens large, Microsoft reconnaît avoir été trop intrusif et promet une intégration plus mesurée dans Windows 11. Concrètement, les points d’entrée jugés superflus disparaîtront de l’outil de capture d’écran, de l’application Photos, des widgets et du Bloc-notes.

Performances et stabilité, les chantiers de fond

Au-delà des fonctionnalités visibles, Microsoft s’engage sur la consommation de la mémoire, un problème sérieux dans un contexte de prix des composants élevés à cause de la pénurie de RAM. Windows 11 utilisera moins de RAM par défaut, libérant de l’espace pour les applications et les jeux. La stabilité globale est également dans le viseur : moins de crashs système, des pilotes plus fiables, de meilleures connexions avec les périphériques et un réveil depuis la veille plus rapide.

Le programme Windows Insider reçoit aussi des améliorations : des canaux mieux expliqués, un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités, des builds plus stables et le hub de commentaires remis à plat pour faciliter l’envoi de remarques.

Certains points sensibles restent hors du périmètre annoncé, notamment l’obligation de compte Microsoft et les exigences matérielles élevées. Mais l’amplitude des corrections annoncées ce jour représente un changement de cap réel pour un système d’exploitation que ses propres utilisateurs avaient largement désavoué.