TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Windows 11 : Microsoft dévoile de nombreux changements après les critiques d’utilisateurs
PC et systèmes

Windows 11 : Microsoft dévoile de nombreux changements après les critiques d’utilisateurs

3 min.
21 Mar. 2026 • 8:00
0

Pavan Davuluri, responsable de Windows chez Microsoft, a publié un billet de blog détaillant une série de corrections qui s’attaquent directement aux reproches les plus récurrents des utilisateurs de Windows 11, de la barre des tâches aux mises à jour forcées en passant par les performances. Microsoft avait déjà promis des améliorations pour 2026. Les premières versions de test seront disponibles ce mois-ci et tout au long d’avril.

Windows 11 Bureau PC Portable

Une liste de corrections qui ressemble à un aveu

La barre des tâches de Windows 11 retrouve enfin sa mobilité. Il sera possible de la placer en haut de l’écran ou sur les côtés via un simple clic droit, une fonctionnalité présente dans les versions antérieures de Windows et supprimée dans Windows 11 malgré une demande massive des utilisateurs. Microsoft, qui avait longtemps soutenu que cette option n’était pas prioritaire, fait machine arrière.

Windows 11 Barre de Tache Haut Et Cotes

L’Explorateur de fichiers bénéficiera de son lot de corrections : lancement plus rapide, navigation plus fluide, réduction des scintillements, meilleure latence de recherche, menus contextuels plus réactifs et opérations de copie et déplacement de fichiers plus fiables. L’explorateur de fichiers est l’un des composants les plus critiqués de Windows 11, souvent délaissé au profit d’alternatives tierces.

Windows Update fera aussi l’objet d’un assouplissement notable. Les utilisateurs pourront désormais ignorer les mises à jour lors de la configuration initiale, éteindre leur PC sans appliquer les mises à jour en attente et suspendre les mises à jour « aussi longtemps que souhaité » selon Microsoft, avec un seul redémarrage obligatoire par mois.

En ce qui concerne Copilot et les fonctionnalités d’intelligence artificielle au sens large, Microsoft reconnaît avoir été trop intrusif et promet une intégration plus mesurée dans Windows 11. Concrètement, les points d’entrée jugés superflus disparaîtront de l’outil de capture d’écran, de l’application Photos, des widgets et du Bloc-notes.

Performances et stabilité, les chantiers de fond

Au-delà des fonctionnalités visibles, Microsoft s’engage sur la consommation de la mémoire, un problème sérieux dans un contexte de prix des composants élevés à cause de la pénurie de RAM. Windows 11 utilisera moins de RAM par défaut, libérant de l’espace pour les applications et les jeux. La stabilité globale est également dans le viseur : moins de crashs système, des pilotes plus fiables, de meilleures connexions avec les périphériques et un réveil depuis la veille plus rapide.

Le programme Windows Insider reçoit aussi des améliorations : des canaux mieux expliqués, un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités, des builds plus stables et le hub de commentaires remis à plat pour faciliter l’envoi de remarques.

Certains points sensibles restent hors du périmètre annoncé, notamment l’obligation de compte Microsoft et les exigences matérielles élevées. Mais l’amplitude des corrections annoncées ce jour représente un changement de cap réel pour un système d’exploitation que ses propres utilisateurs avaient largement désavoué.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Menu Demarrer Bureau Sombre Actu OS

Windows 11 améliore enfin son mode sombre avec des changements bienvenus

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Imprimante Brother MFC-L3750CDW Actu OS

Windows 11 : Microsoft abandonne les pilotes d’anciennes imprimantes via Windows Update

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microsoft Logo Campus Region Parisienne

Le Conseil d’État valide l’hébergement des données de santé des Français par Microsoft

20 Mar. 2026 • 20:09
0 Internet

Le Conseil d’État a validé aujourd’hui le projet Darwin qui prévoit le transfert des données de santé de 10...

PlayStation Network PSN

Sony va mettre un terme au PlayStation Network (PSN) et le remplacer

20 Mar. 2026 • 19:46
0 Jeux vidéo

Sony va supprimer les appellations « PlayStation Network » et « PSN » de l’ensemble de ses supports d’ici septembre...

Nintendo Switch 2 Prise en Main

Nintendo préparerait une Switch 2 avec batterie remplaçable

20 Mar. 2026 • 18:35
0 Jeux vidéo

Nintendo s’apprêterait adapter la Switch 2 pour l’Europe avec une batterie remplaçable par l’utilisateur. Le changement...

Data center spatial

Blue Origin veut lancer un « data center » spatial : 50 000 satellites pour le Project Sunrise

20 Mar. 2026 • 18:25
0 Internet

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, se positionne sur un nouveau terrain très convoité :...

Ordinateur quantique

L’Informatique quantique ne serait pas suffisante pour casser le chiffrement RSA

20 Mar. 2026 • 17:37
0 Science

Depuis des années, l’informatique quantique est présentée comme la menace ultime pour la cryptographie moderne, capable de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp pour iPhone prépare la traduction automatique des discussions

WhatsApp pour iPhone prépare la traduction automatique des discussions

21 Mar. 2026 • 7:00

image de l'article Apple met en vente les Powerbeats Pro 2 en édition spéciale Nike

Apple met en vente les Powerbeats Pro 2 en édition spéciale Nike

20 Mar. 2026 • 22:25

image de l'article Apple s’explique pour les trois types de cœurs dans les puces M5

Apple s’explique pour les trois types de cœurs dans les puces M5

20 Mar. 2026 • 20:30

image de l'article What Happens at Night (Apple TV) : Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un long-métrage

What Happens at Night (Apple TV) : Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un long-métrage

20 Mar. 2026 • 19:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site