Windows 11 : Microsoft abandonne les pilotes d'anciennes imprimantes via Windows Update

10 Fév. 2026 • 20:58
Microsoft a mis à jour son calendrier de fin de prise en charge des pilotes d’anciennes imprimantes sur Windows : les pilotes V3 et V4 ne peuvent plus être livrés via Windows Update, au profit d’une approche centrée sur Mopria. Pour les fabricants d’imprimantes, cela impose de basculer vers d’autres mécanismes de distribution et prépare une priorité accrue donnée aux pilotes IPP intégrés à Windows à partir du 1er juillet 2026.

Imprimante Brother MFC-L3750CDW

Le changement est déjà concret sur des systèmes récents : depuis début janvier 2026, les fabricants d’imprimantes ne peuvent plus distribuer de pilotes via Windows Update pour Windows 11 et Windows Server 2025. Il reste possible de soumettre des mises à jour pour des pilotes existants, mais Microsoft précise que ces demandes seront examinées au cas par cas via le Partner Center.

Cette décision s’inscrit dans une logique annoncée dès septembre 2023, quand Microsoft avait expliqué vouloir mettre fin au plan de maintenance des pilotes tiers, en s’appuyant sur la prise en charge d’imprimantes compatibles Mopria sur le réseau et en USB via le pilote de classe IPP de Microsoft. L’objectif implicite est de réduire la dépendance à des pilotes livrés par Windows Update.

Des alternatives existent déjà

Pour les équipes informatiques, l’idée d’arrêter de proposer les pilotes tiers peut ressembler à une rupture difficile, mais Microsoft met en avant un point : des alternatives existent depuis des années pour les fabricants. Ils peuvent fournir des expériences personnalisées via des Print Support Apps (PSA) distribuées sur le Microsoft Store.

Cela vise à éviter de récréer plusieurs fois une même solution d’impression et à réduire le besoin de maintenir un ensemble d’installateurs autonomes, pilotes, utilitaires et autres composants. Autrement dit, Microsoft oriente l’écosystème vers une intégration plus standardisée, tout en laissant une couche d’expérience côté Store.

Ce qui va se passer maintenant

Microsoft insiste sur un point de continuité : les pilotes d’imprimantes déjà existants ne sont pas concernés par ce changement et restent téléchargeables via Windows Update. Les fonctionnalités existantes des pilotes V3 et V4 déjà en place ne sont pas non plus impactées.

En parallèle, l’entreprise maintient la possibilité de signer des pilotes dans des cas précis :

  • Une imprimante qui ne peut pas obtenir de certification Mopria
  • Des soumissions de pilotes indiquant un support de Windows 10 (ou inférieur) qui continueront d’être signées
  • Des pilotes d’imprimantes natifs ARM64

La feuille de route prévoit ensuite deux éléments. Après le 1er juillet 2026, Windows doit mettre en avant les pilotes Windows IPP plutôt que des pilotes tiers. Puis à partir du 1er juillet 2027 les mises à jour de pilotes tiers ne seront plus possibles, sauf correctifs de sécurité.

