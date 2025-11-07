Windows 11 a un menu contextuel confus et Microsoft va le corriger

Le menu contextuel de Windows 11 disponible avec un clic droit, qui se veut encombré et mal conçu selon les cas, devrait enfin connaître une vraie amélioration. Après plusieurs années de critiques d’utilisateurs et d’échecs partiels de simplification, Microsoft semble déterminé à réparer ce qui est devenu l’un des points faibles les plus persistants de son système d’exploitation.

Vers un menu contextuel plus propre

Lors du dernier WinUI Community Call, une présentation destinée aux développeurs, Microsoft a dévoilé une nouvelle piste d’évolution pour ses menus contextuels : un contrôle baptisé SplitMenuFlyoutItem. Ce système permet de transformer une action en un sous-menu hybride.

Concrètement, une seule ligne pourrait combiner une action principale comme « Ouvrir » et un menu secondaire tel que « Ouvrir avec ». L’utilisateur aura le choix entre exécuter directement l’action ou cliquer sur une flèche pour accéder à des fonctions additionnelles. Le but est de réduire la longueur et la redondance des menus tout en conservant les options pertinentes selon le contexte.

Avant / Après

Ce changement offrirait aussi davantage de flexibilité aux développeurs qui pourront adapter dynamiquement les actions proposées en fonction du type de fichier, de l’application ou de l’environnement.

Si les démonstrations rappellent le fonctionnement de l’Explorateur de fichiers, Microsoft précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’exemples conceptuels. Les travaux de la communauté WinUI concernent avant tout les développeurs d’applications et non l’interface centrale de Windows 11.

Aucune confirmation officielle ne fait état d’une intégration directe de ces changements au sein du système. Pourtant, après des années de critiques et de corrections partielles, cette nouvelle approche pourrait enfin simplifier une expérience jugée par beaucoup comme un cauchemar ergonomique.