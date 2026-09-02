Predator Atlas 7 : Acer dévoile une nouvelle console portable Windows compacte avec puce Intel Arc G3

Acer agrandit sa famille de consoles PC portables avec le Predator Atlas 7, une version plus compacte de l’Atlas 8 dévoilé au Computex. Le constructeur conserve une fiche technique ambitieuse, mais adopte un écran de 7 pouces et propose deux configurations reposant sur les nouvelles puces Intel Arc G3.

Un écran 1080p 120 Hz dans un format plus compact

Le Predator Atlas 7 embarque une dalle tactile IPS Full HD de 7 pouces au format 16:9, avec un rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 500 nits et le VRR. L’écran bénéficie également d’une protection Gorilla Glass Victus.

La machine pourra recevoir un Intel Arc G3 avec GPU Arc B370 à 10 cœurs Xe3 ou un Arc G3 Extreme associé au B390 à 12 cœurs. Acer rejoint ainsi un marché déjà très disputé par le Steam Deck et les machines SteamOS, le ROG Xbox Ally ou bien encore la Lenovo Legion Go.

Jusqu’à 24 Go de RAM et une batterie de 80 Wh

Acer prévoit jusqu’à 24 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To. La batterie peut atteindre 80 Wh, tandis qu’un système à deux ventilateurs, dont un Predator AeroBlade métallique à 89 pales, doit maintenir les performances sur les longues sessions.

Les contrôles comprennent des sticks TMR conçus pour limiter le drift, des gâchettes à effet Hall et un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation. Deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD UHS-II, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 complètent l’équipement.

Une sortie européenne en novembre 2026

Fonctionnant sous Windows 11, le Predator Atlas 7 sera commercialisé en Amérique du Nord au quatrième trimestre et en Europe à partir du mois de novembre 2026. Acer n’a cependant toujours pas communiqué son prix. Ce dernier sera pourtant déterminant : avec une configuration premium et une concurrence de plus en plus agressive, l’Atlas 7 devra éviter de faire exploser la facture pour véritablement s’imposer face aux références du marché.