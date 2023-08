Lenovo Legion Go : après le design, les specs et le prix fuitent sur la toile

La Lenovo Legion Go s’affirme comme la prochaine concurrente du Steam Deck et de l’Asus ROG Ally. Après le leak du design de l’appareil, les spécifications sont désormais de sortie. Le fabricant chinois ne fera pas dans la dentelle si l’on en croit la fiche de specs publiée de nouveau par Windows Report : écran tactile QHD (2560 x 1600 pixels) IPS de 8,8 pouces à 144 Hz (97% DCI-P3) avec une luminosité de 500 nits, processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et GPU AMD RDNA, 16 Go de RAM 7500Mhz LPDDR5X, 256, 512 ou 1 To de capacité de stockage en PCIe 4.0 NVME, deux ports USB-C, un port mini-jack, un port microSD et une énorme batterie de 900 mAh (49 Wh) à charge « super rapide », tout cela pour un poids de 640 grammes sans les manettes rattachées, ou de 854 grammes avec les manettes. Eh oui, les manettes sont ici amovibles, à contrario de la Steam Deck et de l’Asus ROG Ally. Et bien sûr, l’ensemble tourne sous Windows 11.

Les prix aussi sont en vadrouille : la Lenovo Legion Go modèle 16 Go de RAM LPDDR5X devrait être commercialisée à 799 euros. Nul doute que le modèle avec 1 To de stockage passera la barre des 1000 euros… La console portable pour PC-gamer pourrait être logiquement présentée lors du prochain salon de l’IFA qui ouvrira ses portes le vendredi 1er septembre.