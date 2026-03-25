RAMpocalypse : Ayaneo suspend les précommandes de sa console Next 2

Le marché des consoles Windows portables subit de plein fouet la « RAMpocalypse ». Ayaneo vient d’annoncer la suspension des nouvelles précommandes de sa Next 2 – un modèle haut de gamme fonctionnant sous Windows -, le temps que les prix de la mémoire redeviennent supportables. En cause, une hausse brutale des coûts de la DRAM et de la NAND, tirée par la demande des data centers et des infrastructures IA.

Une fiche technique taillée pour le hardcore gaming

Présentée fin 2025 et lancée en précommande début 2026, la Next 2 vise clairement le segment premium. La machine s’appuie sur les puces AMD Ryzen AI Max 385 ou Max Plus 395 (plateforme « Strix Halo »), associées à un écran OLED de 9,06 pouces à 165 Hz. Côté configurations, Ayaneo annonçait de 32 à 128 Go de RAM et de 1 à 2 To de stockage, avec un châssis d’environ 1,4 kg et une batterie de 116 Wh.

Les tarifs sont à l’avenant de la fiche technique et s’échelonnent de 1 999 à 4 299 dollars (soit entre 1 800 à 4 000 € selon le taux de change).

Quand l’IA siphonne la mémoire, la RAM trinque

Selon Ayaneo, les fournisseurs de RAM ont révisé leurs prix à la hausse « plusieurs fois » au delà des hypothèses initiales, au point de faire presque doubler le coût de fabrication. Les dernières estimations du secteur évoquent en effet des augmentations de tarifs presque doublés pour la DRAM sur le trimestre, et une hausse très marquée pour la NAND.

Pas d’annulation, mais un coup de frein immédiat

A noter que les précommandes déjà validées seront bien honorées jusqu’à la livraison, tandis que le SAV est maintenu. Reste que ce coup d’arrêt illustre une dure réalité : tant que la mémoire restera prioritairement captée par l’IA côté serveurs, les appareils grand public particulièrement gourmands en RAM – surtout dans la zone des 64/128 Go – risquent de devenir des produits “de luxe” par défaut… ou pourraient même ne plus être proposés à la vente.