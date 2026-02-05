TENDANCES
PC et systèmes

Nvidia accuse Windows 11 de causer des bugs dans les jeux vidéo

2 min.
5 Fév. 2026 • 14:10
0

La récente mise à jour KB5074109 de Windows 11 provoque des chutes de FPS dans plusieurs jeux vidéo et Nvidia préconise la désinstallation immédiate du patch pour corriger ces bugs graphiques.

Windows 11 Bureau Menu Demarrer Officiel

Les joueurs rejoignent désormais la liste des victimes des instabilités de Windows 11, après les signalements d’ordinateurs incapables de démarrer. Sur les forums de Nvidia, les signalements s’accumulent concernant des pertes de fluidité pendant les sessions de gaming, oscillant entre 15 et 20 images par seconde selon les titres. Les symptômes incluent également des écrans noirs inopinés et l’apparition d’artefacts visuels qui dégradent l’expérience de jeu. Si le réflexe habituel consiste à incriminer les pilotes graphiques, l’origine du problème est ici directement liée au système d’exploitation de Microsoft.

Supprimer la mise à jour KB5074109 corrige les soucis

Face à l’ampleur des remontées, un employé de Nvidia a confirmé que l’entreprise enquêtait activement tout en désignant le coupable. « Bien que cela ait commencé après une mise à jour de Windows 11, nous étudions la question. Pour autant que je sache, la seule façon de résoudre le problème semble être de désinstaller la KB5074109 », explique-t-il aux joueurs concernés.

Pour retrouver des performances normales, il est nécessaire de supprimer la mise à jour KB5074109. Il faut pour cela se rendre dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour et cliquer sur « Désinstaller » au niveau de la version correspondante. Alternativement, l’installation des dernières mises à jour non liées à la sécurité, publiées ultérieurement par Microsoft, peut corriger certains problèmes spécifiques comme l’écran noir.

Microsoft a récemment reconnu les bugs de ce début d’année marqué par de multiples correctifs non programmés. L’éditeur a déclaré vouloir consacrer l’année 2026 à la résolution des points de friction de son système d’exploitation, en ciblant prioritairement la stabilité et les performances globales.

Signaler une erreur dans le texte

