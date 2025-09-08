Windows 11 et bug des SSD : le problème est lié aux firmwares

Le Patch Tuesday d’août 2025 pour Windows 11 24H2, à savoir la mise à jour KB5063878, a suscité une vive controverse, notamment avec des problèmes de SSD NVMe. Des utilisateurs ont signalé des SSD disparaissant de Windows ou des corruptions de données. Une enquête vient apporter des réponses sur l’origine de ces dysfonctionnements.

Un problème de firmware et non de Windows 11

Les premiers signalements ont pointé du doigt les contrôleurs Phison, utilisés dans de nombreux SSD NVMe. Après une investigation de 4 500 heures, Phison a déclaré ne pas avoir pu reproduire le problème, laissant les utilisateurs affectés sans solution. Microsoft, de son côté, a corroboré ces conclusions, affirmant qu’aucun lien n’avait été établi entre la mise à jour de Windows 11 et les défaillances des SSD. Pourtant, les plaintes ont continué sur les réseaux sociaux, suggérant que quelque chose avait échappé aux tests des deux entreprises.

Une percée est venue du groupe Facebook chinois PCDIY!, spécialisé dans le matériel informatique. Selon leur responsable, Rose Lee, le problème proviendrait de versions préliminaires de firmwares installées sur certains SSD. Ces versions, non destinées au grand public, auraient des incompatibilités avec la mise à jour de Windows 11, provoquant les pannes signalées.

« Les tests de PCDIY! ont révélé que les SSD plantant à cause de la mise à jour Windows 11 utilisaient des versions préliminaires du firmware d’ingénierie », explique Rose Lee. Les ingénieurs de Phison auraient vérifié cette hypothèse en laboratoire, renforçant la crédibilité de cette découverte.

Les SSD grand public hors de danger

L’analyse de PCDIY! précise que les SSD NVMe vendus dans le commerce utilisent des firmwares officiels, testés et validés, qui ne présentent pas ces anomalies. Les fabricants de SSD, achetant en masse auprès de Phison, livrent des produits avec des firmwares finaux, ce qui explique pourquoi ni Microsoft ni Phison n’ont détecté de problème lors de leurs tests sur des équipements prêts à la vente. Les défaillances semblent donc limitées à un petit nombre d’utilisateurs ayant des SSD avec des firmwares préliminaires, probablement issus de prototypes ou de tests internes.

Pour les utilisateurs confrontés à des dysfonctionnements similaires, une mise à jour du firmware du SSD pourrait résoudre le problème. Il est important de sauvegarder ses données avant toute manipulation par mesure de précaution.