Le Xbox Game Pass arrive sur les téléviseurs TCL avec Google TV

Microsoft étend une nouvelle fois le Xbox Cloud Gaming aux téléviseurs connectés. Le groupe confirme l’arrivée de l’application Xbox sur une sélection de Smart TV TCL dans les prochains mois, permettant de jouer directement depuis son téléviseur sans posséder de console Xbox.

Le Xbox Cloud Gaming débarque chez TCL

Les utilisateurs auront simplement besoin d’un téléviseur compatible, d’une manette et d’un accès au cloud inclus dans leur formule Xbox Game Pass ou acheté séparément. Microsoft évoque un déploiement concernant des millions de téléviseurs TCL dans plus de 25 pays, sans communiquer pour l’instant la liste exacte des modèles.

Lors du CES 2026, TCL avait annoncé que son téléviseur haut de gamme X11L sous Google TV recevrait justement l’application Xbox. Il s’agirait donc de la première arrivée officielle du Xbox Cloud Gaming sur Google TV. Microsoft ne précise toutefois pas si l’application sera proposée plus largement aux appareils d’autres constructeurs utilisant la plateforme de Google.

Microsoft multiplie les écrans compatibles

Cette expansion poursuit une stratégie engagée depuis plusieurs années. Le Xbox Cloud Gaming est déjà disponible sur les téléviseurs Samsung, puis a rejoint les Fire TV Stick d’Amazon et plus récemment les Smart TV LG. Hisense bénéficie également désormais de l’application sur certains modèles utilisant VIDAA OS.

Des limites mensuelles arrivent en novembre

L’arrivée chez TCL coïncide néanmoins avec une évolution moins favorable du service. À partir de novembre, Microsoft limitera le temps de jeu dans le cloud inclus chaque mois, soit 15 heures avec Game Pass Ultimate, 10 heures avec Premium et 5 heures avec Essential. Des heures supplémentaires pourront ensuite être achetées.

Avec TCL, Microsoft poursuit donc son ambition de transformer toujours davantage de téléviseurs en Xbox virtuelles. Reste maintenant à savoir si cette proposition rencontrera son public dans la mesure ou le cloud gaming via le Game Pass semble désormais beaucoup moins attractif avec ses nouvelles restrictions d’usage.