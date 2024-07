Le Xbox Cloud Gaming est disponible sur les Fire TV Stick 4K d’Amazon

C’est aujourd’hui que Microsoft lance son application Xbox TV sur les Amazon Fire TV Sticks 4K. Annoncée le mois dernier, la disponibilité de cette app permet aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate d’accéder au Xbox Cloud Gaming et ainsi de disposer d’une gran de variété de jeux jouables en streaming.

L’application Xbox, uniquement proposée sur les Fire TV 4K Max (2023) et Fire TV Stick 4K (2023), est strictement identique à celle qui est déjà disponible sur les smartTV et les moniteurs récents de Samsung. Tout ce dont l’utilisateur a besoin pour jouer se limite à un Fire TV Stick compatible, une manette sans fil Bluetooth et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Evidemment, en cas de débit trop faible voire en l’absence de réseau, les jeux du Xbox Cloud Gaming ne seront pas jouables.

Microsoft travaille également sur une version du Xbox Cloud Gaming qui permettrait de diffuser l’intégralité de sa bibliothèque Xbox (et pas seulement les titres faisant partie du Game Pass). Cette mise à jour du Xbox Cloud Gaming devrait arriver dans les prochains mois, mais il semble déjà acquis que certains jeux seront exclus de ce type de service en fonction du choix des éditeurs (gageons que Sony fera signer des clauses pour interdire cette compatibilité, comme cela a été fait pour le Game Pass).