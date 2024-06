Xbox Cloud Gaming débarque sur les Fire TV Stick d’Amazon avec le Game Pass

Microsoft annonce aujourd’hui que son application va arriver sur les Fire TV Stick d’Amazon pour permettre de jouer via le cloud grâce au Game Pass. Ce sera disponible dès juillet.

Il faudra un Fire TV Stick 4K ou Fire TV Stick 4K Max pour profiter du Xbox Cloud Gaming. Il est également nécessaire d’avoir une manette Bluetooth (sans forcément que ce soit une manette Xbox) et d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Celui-ci permet de jouer aux jeux Xbox via le cloud.

Une fois que vous avez tout ce qu’il faut, il suffit d’installer et de lancer l’application Xbox sur le Fire TV Stick. Il faudra alors se connecter puis connecter la manette Bluetooth. Vous pouvez utiliser une manette Xbox ou bien un autre modèle, dont la DualSense de la PlayStation 5 ou la DualShock 4 de la PlayStation 4. À partir de là, il faut choisir son jeu et profiter.

C’est la première fois que l’application Xbox pour TV est lancée sur un appareil autre que les récents téléviseurs et moniteurs de Samsung. Microsoft s’est associé pour la première fois à Samsung en 2022 pour lancer une application Xbox sur les téléviseurs connectés de la marque. L’année dernière, une application Xbox est également apparue sur les casques Quest VR de Meta, donnant accès au Xbox Cloud Gaming.

« Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de rendre le cloud gaming accessible sur un plus grand nombre d’appareils et à plus de personnes à travers le monde », indique Microsoft. « Nous sommes ravis d’ajouter le Fire TV à notre famille grandissante d’appareils de cloud gaming et impatients d’accueillir de nouveaux joueurs dans cette expérience ».