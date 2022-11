Xbox Cloud Gaming et GeForce Now arrivent sur davantage de TV Samsung

Samsung annonce que davantage de ses téléviseurs vont profiter des services de cloud gaming, dont Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Ce sera disponible à partir de la semaine prochaine pour les téléviseurs de 2021.

Samsung a initialement lancé un hub TV de jeu pour ses téléviseurs et moniteurs de 2022, cela a eu lieu il y a quelques mois plus. On retrouvait l’accès à Xbox Cloud Gaming, Stadia et GeForce Now. « Lorsque le Samsung Gaming Hub a été déployé plus tôt cette année sur les téléviseurs de 2022, la question numéro un que nous avons reçue était ‘quand le cloud gaming arrivera-t-il sur mon téléviseur 2021 ?’. Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager avec nos fans impatients qu’ils pourront jouer aux jeux qu’ils aiment avant la fin de l’année », déclare Mike Lucero, chef de produit pour les jeux chez Samsung.

Le hub gaming présent sur les téléviseurs de 2022 de Samsung ne va pas débarquer sur les modèles de 2021. En revanche, des applications individuelles vont être disponibles dès la semaine prochaine. On retrouvera Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Utomik, Blacknut et Antstream Arcade.

La majorité des manettes de jeu compatibles Bluetooth seront prises en charge. Il suffira de connecter un téléviseur compatible à Internet et de télécharger les applications correspondantes depuis la boutique d’applications de Samsung. À noter qu’il sera possible de jouer en 4K avec GeForce Now pour ceux qui ont l’offre RTX 3080.

Voici les téléviseurs de 2021 qui auront les applications :