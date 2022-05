Nvidia GeForce Now ajoute la possibilité de jouer en 4K sur PC et Mac

Jouer en 4K jusqu’à 60 images par seconde sur GeForce Now est maintenant possible sur PC et Mac, il n’est plus nécessaire d’avoir obligatoirement la Shield TV de Nvidia. Le nouveau support est en place dès aujourd’hui.

La 4K maintenant disponible avec GeForce Now sur PC et Mac

Il faut passer par l’application de GeForce Now sur PC ou Mac et non la version Web pour être en mesure de jouer en 4K avec le service de cloud gaming de Nvidia. Jusqu’à présent, les joueurs devaient se contenter du 1440p (2 560 x 1 400 pixels). Comme dit précédemment, seuls ceux avec une Shield TV pouvaient auparavant jouer en 4K. Mais ce temps est révolu. Par contre, l’accès sur les téléviseurs connectés restent en 1080p.

L’offre est disponible dès aujourd’hui pour tous ceux qui ont l’abonnement ayant pour nom RTX 3080. Celui-ci coûte 19,99€ par mois ou 99,99€ pour six mois. De plus, le système DLSS de Nvidia est utilisé pour améliorer les performances graphiques grâce à de l’intelligence artificielle.

Un autre changement concerne l’accès mobile. La possibilité de jouer à 120 Hz est maintenant disponible sur davantage de smartphones, à savoir les Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung, ainsi que le OnePlus 9 Pro. Là encore, il faut l’offre à 19,99€/mois pour en profiter. C’est proposé dès maintenant.