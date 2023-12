Xbox Cloud Gaming est disponible sur Meta Quest 3,2 et Meta Quest Pro

C’était prévu de longue date : le service de jeu dans le nuage Xbox Cloud Gaming est disponible dès aujourd’hui en version bêta sur les Meta Quest 2, 3 et Meta Quest Pro. Microsoft et Meta en avaient fait l’annonce conjointement, et désormais c’est chose faite : les utilisateurs de Meta Quest peuvent jouer aux jeux Xbox directement sous le casque… à condition de disposer d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate et d’avoir effectué la mise à jour du système.

Meta annonce la bonne nouvelle dans une note de blog :

« C’est vrai, l’application Xbox Cloud Gaming (Beta)* est désormais disponible sur Meta Quest ! 💚 Désormais, toute personne possédant un casque Meta Quest 2, 3 ou Pro, la dernière mise à jour du logiciel Quest, un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, une manette prise en charge et une connexion Internet haut débit peut télécharger l’application Xbox Cloud Gaming (Beta) depuis le Meta Quest Store et diffuser des centaines de jeux de haute qualité comme Starfield et Forza Motorsport sur un immense écran virtuel 2D, sans console ni téléviseur requis. «

Il n’est bien sûr pas possible de jouer aux titres du Game Pass avec les manettes natives du Quest, mais n’importe quel contrôleur Xbox Series, DualShock 4 (PS5) ou Nintendo Switch Pro fera l’affaire. Pour une raison inconnue, le contrôleur DualSense de la PS5 n’est pas encore pris en charge, mais la compatibilité sera bientôt assurée promet Meta.