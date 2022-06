Le Xbox Cloud Gaming sera disponible sur les téléviseurs Samsung le 30 juin

La grande offensive a commencé. Le Xbox Cloud Gaming, service de jeu « dans le nuage » disponible avec l’abonnement Game Pass Ultimate, sera disponible sur les téléviseurs Samsung les plus récents (2022) dès le 30 juin prochain. En d’autres termes, à partir du 30 juin, les heureux propriétaires d’un nouveau téléviseur connecté Samsung et abonnés au Game Pass Ultimate pourront bénéficier de l’accès direct à une bibliothèque de plusieurs centaines de titres sans même devoir disposer d’une Xbox Serie ! La manette restera toutefois indispensable ;) A noter qu’Xbox tenterait déjà de nouer des partenariats avec d’autres fabricants de téléviseurs (LG ?).

Outre cette annonce tonitruante, on apprend que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate auront bientôt la possibilité de jouer via le cloud à certains jeux achetés sur Xbox et ne faisant pas parti de la bibliothèque du Game Pass. Enfin, Microsoft a dévoilé le Project Moorcroft, soit un programme qui à terme devrait déboucher sur la possibilité de tester les démos de certains jeux avant leur lancement sur le Xbox Game Pass.