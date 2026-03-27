Dispatch et Hades II prennent date sur Xbox Series et dans le Game Pass

Disponible depuis la mi-octobre sur PS5 et PC, puis sur Nintendo Switch 2 depuis janvier, l’excellent jeu d’aventure narratif Dispatch n’attendra finalement pas trop longtemps pour débarquer sur la plateforme noire et verte : le studio AdHoc Studio a en effet confirmé lors du Xbox Developer Preview d’hier soir que le jeu serait disponible sur Xbox Series ainsi que dans le Game Pass quelque part durant l’été.

Dispatch : Xbox Series, Game Pass et Play Anywhere

Mieux encore, Dispatch sera Play Anywhere, ainsi que l’a confirmé Michael Choung, producteur exécutif d’AdHoc Studio : “Dispatch, c’est avant tout une histoire de gens : des gens imparfaits, complexes, qui font de leur mieux. La sortie du jeu sur Xbox avec la compatibilité totale Play Anywhere permettra à un plus grand nombre de joueurs de découvrir l’histoire complète comme et où ils le souhaitent. »

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L’intrigue de Dispatch (car c’est un pur jeu d’aventure point’n clic) propose de suivre la vie de bureau et les aventures d’un département de super-héros et de « méchants ». Le joueur incarne un ancien super-héros nommé Robert Robertson, aussi connu sous le nom de Méca Man, qui a perdu son armure, et ce faisant, son statut.

Hades II sur Xbox Series, PS5… et toujours dans le Game Pass

L’autre très bonne nouvelle de ce Xbox Developer Preview, c’est l’annonce de la sortie le 14 avril prochain du génial Hades II sur Xbox Series, PS5, et surprise, dans le Game Pass, sans oublier la compatibilité Play Anywhere. Un très gros coup pour la firme de Redmond, qui récupère dans le catalogue du service l’un des meilleurs titres de l’an dernier. rogue-Like au rythme effréné, Hades II parvient à faire aussi bien voire mieux que son prédécesseur. Le joueur dirige cette fois Melinoë, la sœur de Zagreus, qui devra se débarrasser de hordes d’ennemis sortis des enfers (forcément), le tout sublimé par une direction artistique à tomber à la renverse.

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Ces belles annonces – auxquelles on peut ajouter l’arrivée dans le Game Pass du chef d’oeuvre Absolum – confirment une tendance lourde sur cette génération : les tiers évitent beaucoup moins Xbox sur cette génération que lors de la gen Xbox One (PlayStation avait signé de très nombreux accords d’exclusivités couvrant alors tout le cycle de vie de la console). La situation devrait même radicalement évoluer avec la prochaine console Xbox (nom de code Helix) qui fera tourner les jeux compatibles Windows et qui de ce fait ne subira plus les exclusivités des éditeurs tiers, même temporaires.