Meta Horizon+ intègre le Xbox Game Pass Starter sur les casques Quest

Meta enrichit son abonnement Horizon+ avec une édition Starter du Xbox Game Pass, proposée sans supplément aux utilisateurs éligibles. Disponible sur les casques Quest dans les régions compatibles, cette formule ouvre l’accès à plus de 50 jeux Xbox et PC, avec dix heures de cloud gaming par mois.

Plus de 50 jeux Xbox accessibles sur un écran géant

Le catalogue comprend notamment Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Overcooked 2, DayZ, Deep Rock Galactic et SnowRunner. Les titres sont diffusés dans l’application Xbox sur un écran virtuel 2D, et non transformés en expériences VR. Quatre formats d’affichage sont proposés, jusqu’à une diagonale virtuelle de 7,9 mètres, avec un environnement immersif aux couleurs de Xbox.

La progression en jeu est synchronisée entre le Quest, les consoles Xbox, le PC et les autres appareils compatibles. Évidemment, les titres inclus peuvent aussi être téléchargés sur console ou ordinateur pour y jouer sans la limite mensuelle du streaming. L’offre prend également en charge le multijoueur dans le cloud et sur PC, ainsi que les récompenses Xbox.

Les manettes Touch vont émuler un contrôleur Xbox

Depuis l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur Meta Quest, une manette Bluetooth était nécessaire. Une prochaine mise à jour permettra aux contrôleurs Touch d’émuler directement une manette Xbox, leurs boutons et joysticks étant associés aux commandes traditionnelles.

Cette évolution prolonge un partenariat déjà illustré par le Meta Quest 3S Xbox Edition. Elle renforce aussi Horizon+, qui a dépassé le million d’abonnés. En réunissant plus de 100 jeux VR et cette sélection Xbox, Meta rend son casque plus polyvalent, même si la limite de dix heures réserve cette formule Starter à un usage ponctuel.